Verstappen: "Brezilya'da bu yılki 17. zaferimi almaya çalışacağım!"

Bu yılki 19 yarışın 16'sında damalı bayrağı ilk sırada gören ve şampiyonluğunu çoktan ilan eden Max Verstappen, hem üst üste yarış kazanma hem de bir sezonda en çok yarış galibiyeti elde etme rekorlarını kırdı.

Sırada Brezilya GP var ve Verstappen, rekorunu bir sonraki seviyeye taşıyabilirdi.

Hafta sonu öncesinde konuşan Hollandalı pilot, takımın ortaya koyduğu çabayı övdü ve hedefini yine "galibiyet" olarak belirledi.

Genç sürücü, "Brezilya, üç yarışlık serinin son ayağı olacak ve sezonun son sprint hafta sonu işaret edecek."

"Mexico City'deki başarılı yarışın ardından bu hafta sonu iyi bir performans sergileyeceğimize eminiz ancak işimize odaklanmamız gerekiyor."

"Bu sezon şu ana kadar 16 yarış kazanmış olmam inanılmaz - geçen yılki sonucun üstüne çıkmanın mümkün olacağını düşünmüyordum fakat takım harika bir sezon geçiriyor."

"Takımdaki herkesin ortaya koyduğu çabayı çok takdir ediyorum ve verdiğimiz emeğin sonuçlarını pist üstünde görmekten çok memnunum."

"Şimdi bu yılki 17. yarışımı kazanmaya çalışacağım!"