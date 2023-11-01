Verstappen: "Brezilya'da bu yılki 17. zaferimi almaya çalışacağım!"
Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu Brezilya'da bu yılki 17. zaferini almayı hedefliyor.
Bu yılki 19 yarışın 16'sında damalı bayrağı ilk sırada gören ve şampiyonluğunu çoktan ilan eden Max Verstappen, hem üst üste yarış kazanma hem de bir sezonda en çok yarış galibiyeti elde etme rekorlarını kırdı.
Sırada Brezilya GP var ve Verstappen, rekorunu bir sonraki seviyeye taşıyabilirdi.
Hafta sonu öncesinde konuşan Hollandalı pilot, takımın ortaya koyduğu çabayı övdü ve hedefini yine "galibiyet" olarak belirledi.
Genç sürücü, "Brezilya, üç yarışlık serinin son ayağı olacak ve sezonun son sprint hafta sonu işaret edecek."
"Mexico City'deki başarılı yarışın ardından bu hafta sonu iyi bir performans sergileyeceğimize eminiz ancak işimize odaklanmamız gerekiyor."
"Bu sezon şu ana kadar 16 yarış kazanmış olmam inanılmaz - geçen yılki sonucun üstüne çıkmanın mümkün olacağını düşünmüyordum fakat takım harika bir sezon geçiriyor."
"Takımdaki herkesin ortaya koyduğu çabayı çok takdir ediyorum ve verdiğimiz emeğin sonuçlarını pist üstünde görmekten çok memnunum."
"Şimdi bu yılki 17. yarışımı kazanmaya çalışacağım!"
Son Haberler
Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi
Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi Magnussen ulaşım sorunları nedeniyle perşembe günü Brezilya'ya gelemedi
WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede
WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede WEC Bahreyn: Toyota, yağmurun etkilediği antrenman seansında zirvede
Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"
Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor" Alonso: "Red Bull söylentilerini çıkaranlar takipçi kasmaya çalışıyor"
Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok"
Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok" Wolff: "Bu hafta Brezilya'da rekabetçi olacağımızın garantisi yok"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar