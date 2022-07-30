Verstappen: "Böyle zamanlarda fırsatları değerlendirmek gerekiyor"

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Max Verstappen sıralama turlarında güçlü bir performans sergilemiş ve pole pozisyonu mücadelesinin içerisinde yer almıştı.

Ancak son bölümdeki ilk denemesinde hata yaptı, ikinci denemesinde ise güç ünitesi sorunu yaşadı.

Yarışa 10. başlayacak olan Hollandalı pilot, şöyle dedi: "Son denememde araçta güç yoktu. Garajdan çıkarken durumu düzeltmeye çalıştık ama düzeltmedi. Motor çalışıyordu ancak güç vermiyordu. Bu elbette acı verici."

"İlk denememde ise ne olduğunu bilmiyorum. İkinci virajda lastikleri kilitledim çünkü aracın ön tarafında yol tutuş yoktu. Belki de piste çıkış turum biraz fazla yavaştı bilemiyorum... Normalde ikinci denemede her şey yolunda gider. Maalesef o turu da atamadık."

10. sıradan başladığı için grid cezası almayı düşünüp düşünmeyecekleri sorusuna Verstappen, "Hayır, bence hâlâ iyi bir sonuç alabiliriz. Burada geçiş yapmak zor olabilir ama aynı zamanda her şey de olabilir. 10. sıradan başlarken, buna gerek olduğunu düşünmüyorum." cevabını verdi.

Verstappen, Mercedes'le ilgili, "Yarın bana yine bir iyilik yapmaları gerekiyor ." diyerek espri yaparken, takımın performansına olumlu anlamda şaşırdığını söyledi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"İyiydik, pozitif bir sürpriz oldu. Bence hem buradaki hem de fabrikadaki çocuklar gece boyunca çok iyi analizler yaptılar çünkü cuma günü araçta hiç mutlu değildik."

"Tüm bu değişiklikler olumlu tepki verdi ve aracın hissiyatı benim için çok daha iyiydi. Bu sayede çok daha rekabetçi görünüyorduk. Q2'deki tüm turlarımda, hatta kullanılmış lastiklerde bile her zaman mücadeledeydik, çok hızlıydık. Üçüncü bölümü sabırsızlıkla bekliyordum bu bölüm plana göre gitmedi."

"Araç güçlüydü fakat maalesef bunu gösteremedik."

Verstappen, Russell'ın turuna şaşırıp şaşırmadığı sorusuna, "Elbette şaşırdım. Çok yakındılar ama üçüncü bölümde bu kadar büyük bir adım atmalarını beklemiyordum. Benim için de iyi oldu." cevabını verdi.

Yarıştan ne beklediği sorusuna Verstappen, "Benim için çok zor bir yarış olacak fakat her şey olabilir. Sanırım bu yıl pek çok pazar günü bunu gördük ancak burada geçiş yapmak zor. Elimizden geleni yapacağız ve neler olacağını göreceğiz." dedi.

Verstappen son olarak şampiyonadaki liderliğini düşünmediğini de ekledi.

"Puanları çok fazla düşünmüyorum, sadece bugün olanlardan dolayı biraz hayal kırıklığı yaşıyorum."

"Bazen hızlı olmadığımız, doğal ya da normal olmayan hafta sonları oluyor. Fakat bugün çok hızlı bir aracımız vardı ve böyle zamanlarda en iyisini alıp, mücadelede olmanız gerekiyor. 1 olamıyorsanız da 2. veya 3. olmalısınız, 10. değil."