Verstappen: "Böyle bir pistte pole pozisyonunu aldığım için mutluyum"

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Max Verstappen, değişken şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarında, bu yılki ilk pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Hollandalı pilot son bölümde Charles Leclerc ile mücadele ederken, temiz bir tur çıkarmayı başardı ve bu da ona pole pozisyonunu getirdi.

Seansın ardından konuşan Verstappen, "Bugün yağmur yağdığı zaman şartlar gerçekten çok zordu."

"Durum sürekli değişiyordu. İlk başta pist neredeyse kuruydu, sonra tekrar yağmur yağmaya başladı. Araç sürekli kayıyordu ve lastikleri çalıştırmak zordu."

"Fakat elbette sonunda burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu, inanılmaz bir pist. Bir hata yaparsanız sizi gerçekten cezalandırıyor. Küçük bir hatada kendinizi duvarda bulabilirsiniz."

"Bu, durumu zorlaştırıyor fakat bunu seviyoruz. Bugün pole pozisyonu aldığım için çok mutluyum."

"Ebette yarın ve pazar hava şartlar açısından biraz farklı olacağını biliyorum. Fakat en azından hafta sonu için iyi bir başlangıç yapmış olduk."

"Genel anlamda ilk birkaç yarış planımıza göre gitmese de şimdi iyi bir hafta sonu geçirmeye çalışacağız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images