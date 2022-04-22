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Formula 1 / Emilia Romagna GP Haberler

Verstappen: "Böyle bir pistte pole pozisyonunu aldığım için mutluyum"

Red Bull pilotu Max Verstappen, Imola'nın yapısı gereği kolay bir pist olmadığını ve böyle bir pistte pole pozisyonu aldığı için mutlu olduğunu söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Böyle bir pistte pole pozisyonunu aldığım için mutluyum"
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Max Verstappen, değişken şartlarda gerçekleştirilen sıralama turlarında, bu yılki ilk pole pozisyonunu kazanmayı başardı.

Hollandalı pilot son bölümde Charles Leclerc ile mücadele ederken, temiz bir tur çıkarmayı başardı ve bu da ona pole pozisyonunu getirdi.

Seansın ardından konuşan Verstappen, "Bugün yağmur yağdığı zaman şartlar gerçekten çok zordu."

"Durum sürekli değişiyordu. İlk başta pist neredeyse kuruydu, sonra tekrar yağmur yağmaya başladı. Araç sürekli kayıyordu ve lastikleri çalıştırmak zordu."

"Fakat elbette sonunda burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bu, inanılmaz bir pist. Bir hata yaparsanız sizi gerçekten cezalandırıyor. Küçük bir hatada kendinizi duvarda bulabilirsiniz."

"Bu, durumu zorlaştırıyor fakat bunu seviyoruz. Bugün pole pozisyonu aldığım için çok mutluyum."

"Ebette yarın ve pazar hava şartlar açısından biraz farklı olacağını biliyorum. Fakat en azından hafta sonu için iyi bir başlangıç yapmış olduk."

"Genel anlamda ilk birkaç yarış planımıza göre gitmese de şimdi iyi bir hafta sonu geçirmeye çalışacağız." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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