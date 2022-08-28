Verstappen: "Böyle bir hafta sonu geçirmeyi hayal dahi edemezdim"
Red Bull pilotu Max Verstappen, gösterdiği güçlü performanstan memnun olduğunu ve bu kadar baskın olmayı hayal dahi etmediğini söyledi.
Genç sürücü, 14. sıradan başladığı yarışta inanılmaz bir performans ortaya koydu ve rakiplerini birer birer geçip liderliğe yükseldi.
Sonrasında aracı ve lastikleri koruyup farkı yönetmeye çalışan Verstappen damalı bayrağı ilk sırada görerek şampiyonluk yolunda bir başka önemli zafer daha aldı.
Verstappen, yarışın ardından verdiği demeçte, hafta sonu ortaya koydukları performansın kendilerini dahi şaşırttığını belirtti.
Genç sürücü, "Oldukça yoğun bir ilk turdu ve belalardan uzak durmaya çalıştım."
"Önümde çok fazla şey oluyordu. Ancak güvenlik aracından sonra her şey yerine oturduğunda, araç gerçekten harika durumdaydı."
"Diğerlerini geçmek için doğru yerleri seçtim ve lastikleri korumaya çalıştım. Bu şekilde önlere doğru ilerledik ve liderliğe kadar yükseldiğimizde de, her şey durumu yönetmekle ilgiliydi."
"Tüm bu hafta sonu gerçekten inanılmazdı."
"Elbette inanılmaz mutluyum çünkü hayal bile edemeyeceğim bir hafta sonu oldu. Sanırım daha fazlasını istiyoruz, bu yüzden sıkı çalışmaya devam ediyoruz." dedi.
Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Carlos Sainz, Ferrari, 3rd position, on the podium
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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