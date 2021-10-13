Verstappen: "Bottas'a yetişecek hıza sahip değildim"

Red Bull sürücüsü takım radyosundan, direksiyonunun iyi ayarlanmadığını ve düzlüklerde daha 'sola yatık' olduğunu, bu yüzden çizgisini korumak için direksiyonu sağa doğru çevirmesi gerektiğini söyledi.

Hollandalı sonuç olarak "dengesiz" bir araçta yarıştı ve damalı bayraktan sonra neler olduğunu açıkladı.

Verstappen, "Vites kolunda sorun yoktu"

"Vitesi gördüğüm sayının yanında bir kelime vardı ve kaybolmuyordu, bu yüzden de bir ayarı değiştirdim ve düzeldi. Yani bu, performansımı sınırlamıyordu."

"Direksiyon biraz sola yatıktı. Tabii ki lastikler aşındığı için, biraz daha dengesiz bir platformda olabiliyorsunuz ancak başlangıçtan beri bunu hissedebiliyordum."

"Söylediğim gibi bu performans kısıtlayıcı bir şey değil ama bir şey söylemem gerekirse, bunu diyebilirim."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, the Mercedes trophy delegate, Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen yine de Pazar günü, kontrollü sürüşüyle Valtteri Bottas'ın arkasında ikinci gelerek, dünya şampiyonluğunda yeniden liderliği elde etti. Ancak hafta sonu boyunca Mercedes sürücülerine yetişmekte zorlandıkları için, Red Bull'un daha da hızlanması gerektiğini söyledi.

Verstappen, "Hafta sonu boyunca Mercedes'e kıyasla geride olduğumuzu düşünürsek oldukça düzgün bir yarış geçirdik."

"Başlangıçta sadece Valtteri'yi takip etmeye çalıştım ama lastikleri kontrol etmemiz gerekiyordu ve performansımız düştüğü için biraz geride kaldım. Ardından yeniden hızlanmaya başladım çünkü pist biraz da olsa kurudu."

"Fakat Valtteri'ye atak yapmam için bir fırsat olmadı, o yarışını çok iyi bir şekilde götürdü ve aynı zamanda lastiklerini de korudu. İlk stint boyunca hemen arkamda Charles vardı. O da çok iyi forma sahipti."

"Bir noktada lastiklerin çok iyi olduğunu söyledim. Sanki tamamen kuru zemin lastiklerine dönmüş gibiydi. Ancak pist çok zorluydu bu yüzden pite gelmeye karar verdik. Pitin ardından da sanırım 20 tur kala yarışı bu şekilde tamamlamaya karar verdik."