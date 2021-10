Verstappen: "Bottas'a yetişecek hıza sahip değildim"

Red Bull sürücüsü takım radyosundan, direksiyonunun iyi ayarlanmadığını ve düzlüklerde daha 'sola yatık' olduğunu, bu yüzden çizgisini korumak için direksiyonu sağa doğru çevirmesi gerektiğini söyledi.

Hollandalı sonuç olarak "dengesiz" bir araçta yarıştı ve damalı bayraktan sonra neler olduğunu açıkladı.

Verstappen, "Vites kolunda sorun yoktu"

"Vitesi gördüğüm sayının yanında bir kelime vardı ve kaybolmuyordu, bu yüzden de bir ayarı değiştirdim ve düzeldi. Yani bu, performansımı sınırlamıyordu."

"Direksiyon biraz sola yatıktı. Tabii ki lastikler aşındığı için, biraz daha dengesiz bir platformda olabiliyorsunuz ancak başlangıçtan beri bunu hissedebiliyordum."

"Söylediğim gibi bu performans kısıtlayıcı bir şey değil ama bir şey söylemem gerekirse, bunu diyebilirim."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, the Mercedes trophy delegate, Valtteri Bottas, Mercedes, 1st position, and Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images