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Formula 1 / Son dakika

Verstappen, Bottas ve Hamilton'a "zor zamanlar yaşatmayı" umuyor

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Verstappen, Bottas ve Hamilton'a "zor zamanlar yaşatmayı" umuyor
Ekleyen:
, Editör
4 Tem 2020 14:55

Red Bull pilotu Max Verstappen, Avusturya GP sıralama turlarında geride kalsa bile, yarışta Mercedes'i zorlayabilmelerini umuyor.

Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının ilk bölümünü ilk sırada tamamlasa da Q2 ve Q3'te Mercedes'le aynı tempoyu gösteremedi.

Sıralama turlarını 0.5 saniye geride tamamlayan Verstappen, son bölüme orta lastikle kaldığı için yarışa daha sert lastiklerle başlayacak.

Hollandalı pilot, üçüncülükten memnun olduğunu ve pazar günü iyi bir performans sergilemeye çalışacağını söyledi.

"Üçüncü olduğum için çok mutluyum. Başlangıçta diğerlerinden farklı lastiklerim olacak ve yarın hava daha sıcak olacak. Umarım tüm bunlar lehimize olur. Geçen yılki sıralama turlarında da o kadar da güçlü değildik ama tıpkı bir yıl önce olduğu gibi yarışta daha iyi bir performans göstermemizi umuyorum."

"Başlangıç ilginç olacak, çünkü diğerlerinden farklı bir lastiğe sahip olacağız. Bu bizim için bir avantaj olabilir, bugün Mercedes'in bize kıyasla başka bir seviyede olduğunu kanıtladı ancak yarın ne yapabileceğimizi göreceğiz."

"İlk 10'da orta lastiği olan tek kişi benim, kaybedecek hiçbir şeyimiz yok. Bu yüzden Lewis ve Valtteri'ye zor zamanlar yaşatmaya çalışacağım."

 

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Editör Kemal Şengül

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