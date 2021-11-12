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Formula 1 / Brezilya GP Haberler

Verstappen, Bottas ve Hamilton Brezilya GP'de özel bir kaskla yarışacak

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes pilotlarının yanı sıra Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak yarış için özel bir kask tasarımı seçtiler.

Verstappen, Bottas ve Hamilton Brezilya GP'de özel bir kaskla yarışacak

Sürücüler bu yıl, bazı yarışlar için özel kasklar tasarlamışlardı ve bu durum, Formula 1 taraftarlarının epey tutkulu olduğu Brezilya'da da devam edecek.

Bugün bir açıklama yapan Max Verstappen, bu hafta sonu Brezilya bayrağının renklerini taşıyan özel bir kask tasarımı kullanacağını belirtti.

Verstappen'in kask tasarımı:

Max Verstappen, Red Bull Racing, kask tasarımı
Max Verstappen, Red Bull Racing, kask tasarımı
1/4

Fotoğraf: Max Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing, kask tasarımı
Max Verstappen, Red Bull Racing, kask tasarımı
2/4

Fotoğraf: Max Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing, kask tasarımı
Max Verstappen, Red Bull Racing, kask tasarımı
3/4

Fotoğraf: Max Verstappen

Max Verstappen, Red Bull Racing, kask tasarımı
Max Verstappen, Red Bull Racing, kask tasarımı
4/4

Fotoğraf: Max Verstappen

Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da, idolü Ayrton Senna'yı unutmadı ve bu hafta sonu için özel bir kask tasarladı.

Hamilton'ın kask tasarımı:

Lewis Hamilton, Mercedes, kask tasarımı
Lewis Hamilton, Mercedes, kask tasarımı
1/4

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes, kask tasarımı
Lewis Hamilton, Mercedes, kask tasarımı
2/4

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes, kask tasarımı
Lewis Hamilton, Mercedes, kask tasarımı
3/4

Fotoğraf: Mercedes AMG

Lewis Hamilton, Mercedes, kask tasarımı
Lewis Hamilton, Mercedes, kask tasarımı
4/4

Fotoğraf: Mercedes AMG

Valtteri Bottas da kahve temalı özel bir kask tasarımıyla Brezilya'ya geldi.

Bottas'ın kask tasarımı:

 

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