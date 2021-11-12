Verstappen, Bottas ve Hamilton Brezilya GP'de özel bir kaskla yarışacak

Sürücüler bu yıl, bazı yarışlar için özel kasklar tasarlamışlardı ve bu durum, Formula 1 taraftarlarının epey tutkulu olduğu Brezilya'da da devam edecek.

Bugün bir açıklama yapan Max Verstappen, bu hafta sonu Brezilya bayrağının renklerini taşıyan özel bir kask tasarımı kullanacağını belirtti.

Verstappen'in kask tasarımı:

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Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da, idolü Ayrton Senna'yı unutmadı ve bu hafta sonu için özel bir kask tasarladı.

Hamilton'ın kask tasarımı:

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Valtteri Bottas da kahve temalı özel bir kask tasarımıyla Brezilya'ya geldi.

Bottas'ın kask tasarımı: