Verstappen, Bottas ve Hamilton Brezilya GP'de özel bir kaskla yarışacak
Mercedes pilotlarının yanı sıra Red Bull pilotu Max Verstappen, bu hafta sonu yapılacak yarış için özel bir kask tasarımı seçtiler.
Sürücüler bu yıl, bazı yarışlar için özel kasklar tasarlamışlardı ve bu durum, Formula 1 taraftarlarının epey tutkulu olduğu Brezilya'da da devam edecek.
Bugün bir açıklama yapan Max Verstappen, bu hafta sonu Brezilya bayrağının renklerini taşıyan özel bir kask tasarımı kullanacağını belirtti.
Verstappen'in kask tasarımı:
Fotoğraf: Max Verstappen
Fotoğraf: Max Verstappen
Fotoğraf: Max Verstappen
Fotoğraf: Max Verstappen
Yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da, idolü Ayrton Senna'yı unutmadı ve bu hafta sonu için özel bir kask tasarladı.
Hamilton'ın kask tasarımı:
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Fotoğraf: Mercedes AMG
Valtteri Bottas da kahve temalı özel bir kask tasarımıyla Brezilya'ya geldi.
Bottas'ın kask tasarımı:
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