Verstappen: "Bizler robot değiliz ve hatalar yapabiliyoruz"

Red Bull pilotu Max Verstappen, cumartesi günkü sıralama turlarında Lewis Hamilton'ın sıralama turlarındaki en büyük rakibi gibi görünüyordu ancak Sergio Perez'in güçlü turu, Meksikalı sürücüyü Verstappen'in önünde ikinci sıraya taşıdı.

Verstappen, en hızlı turunda hata yapıp ortalama 0.2 saniye kaybetti ve eğer bu olmasaydı, muhtemelen pole pozisyonunda olacak.

Kariyerinin başlarında pek çok hata yapan Hollandalı pilot, hatalarından dersler çıkardığını ve yine aynısını yapacağını söylüyor.

"Şimdi geçmişe kıyasla daha deneyimli bir pilotum. Bu süreçte hatalarımdan dersler çıkardığım gibi, aracın davranışlarını ve lastiklerin çalışma şeklini de anlamaya başladım. Her sezon ve her yarışta yeni şeyler öğreniyorum."

"Bugünkü seanstan sonuçlar çıkaracağım. Bu, tam olarak neyin yanlış gittiğini ve nasıl daha iyisini yapabileceğimi anlayabildiğim günlerden biri. Sürekli gelişim kaydetmek, sorunların nedenlerini anlamak ve güçlenmek çok önemli. Aslında, Formula 1'deki ilk yılımdan beri böyle çalışıyorum."

"Uzun süredir sıralama turlarında hata yapmıyordum ama maalesef pilotlar birer robot değiller ve kendilerini programlayamıyorlar. Bazen hatalar olabiliyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Hollandalı pilot, pazar günü güçlü bir yarış çıkarabilmelerini umut ediyor.

"Neler olacağını bekleyip görelim. Tabii ki işlerin nasıl sonuçlanacağını merak ediyorum: sadece strateji açısından değil, aynı zamanda hava koşulları açısından da durum aynı. Yağmurun yağıp yağmayacağını kesin olarak söylemek zor. Umarım yarış ilerledikçe savaş artar."

"Cumartesi günkü antrenman seansında araç iyi görünüyordu ve sıralama turlarında hem yumuşak hem de orta lastikle hızlıydık. Her şey yolunda gitti, ancak son seansta üçüncü virajda iki lastikle birden pist dışına çıktığım için son denemeyi en iyi şekilde yapmadım."

"Denedim ve turum başarısızdı. Bu, uzun zamandır başıma gelen bir şey değildi, nedenlerini anlamanız gerekiyor. Her halükarda mücadele yakın geçti, ki bu harika. Lewis'e karşı iki aracımız var, üstelik farklı lastiklerde ve umarım yarış ilginç geçer."

"Yarışta hız ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamızı beklemiyorum, ancak Imola'da geçiş yapmak kolay değil ve bakalım ne olacak."

Mercedes'in Bahreyn'e kıyasla büyük bir adım atıp atmadığı sorusuna Verstappen, "Bu konuda bir şey söylemek kesinlikle zor. Gözlemlediğim kadarıyla, araçları burada açıkça daha dengeli ve daha öngörülebilir." cevabını verdi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images