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Verstappen: "Bizim için inanması zor bir yıl!"

Red Bull pilotu Max Verstappen, takımlar şampiyonluğunu elde ettikleri Japonya GP'nin ardından Avusturyalı ekibi övdü.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Pole man Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme after Qualifying

Galibiyet serisi Singapur'da son bulan Red Bull, Japonya'da Max Verstappen ile zirveye döndü ve alınan zaferin ardından da şampiyonluğu garantilediler.

Altıncı şampiyonluğunu elde eden Red Bull'un bu başarısında Verstappen'in topladığı puanların payı büyük oldu.

Yarışın ardından konuşan Verstappen, şöyle dedi: "Öncelikle çok mutluyum."

"İnanılmaz bir hafta sonu geçirdik ve burada kazanmak harikaydı."

"Bence aracın her bileşeni gayet iyi çalışıyordu."

"Bizim için en önemlisi takımlar şampiyonluğunu kazanmaktı, bu yüzden hem pistte hem de fabrikada çalışan herkesle gurur duyuyorum."

"Gerçekten inanılmaz bir yıl geçiriyoruz ve bundan ötürü herkesle gurur duyuyorum."

Yarışın herhangi bir noktasında endişelenip endişelenmediği sorusuna Verstappen, "Sadece başlangıçta oldu."

"Muhtemelen biraz fazla patinaja kaldım fakat sonrasında oldukça basit bir yarış oldu." cevabını verdi.

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, collides with Alex Albon, Williams FW45, as Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, squeezes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, on to the grass and Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, the field

Valtteri Bottas, Alfa Romeo C43, collides with Alex Albon, Williams FW45, as Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, squeezes Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, on to the grass and Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, the field

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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