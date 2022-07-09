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Verstappen: "Bizi ilginç bir yarış bekliyor"

Red Bull pilotu Max Verstappen, sprint yarışında elde ettiği zaferden dolayı mutlu olduğunu ve kendilerini pazar günü "ilginç bir yarışın" beklediğini söyledi.

Abdullah Çelik
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Verstappen: "Bizi ilginç bir yarış bekliyor"
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Red Bull'un Hollandalı pilotu Verstappen, bugün Red Bull Ring'de gerçekleştirilen yarışta, Ferrari pilotlarının birbirleriyle olan mücadelesinden de faydalandı ve farkı açarak damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Bu yılki ikinci sprint yarışını da kazanan Verstappen, şampiyonada puan farkını biraz daha açmış oldu fakat ana yarış pazar günü yapılacak.

Verstappen, galibiyetin ardından şöyle konuştu: "Bugün tribünlerdeki tüm bu taraftarları görmek harikaydı, beni destekleyen ve meşale yakan çok sayıda taraftar var. Bunu görmek güzeldi."

"Bence iyi bir yarış oldu. Başlangıçta iyi bir tempo yakaladık ve sonrasında bunu korumayı başardık. Yani evet iyiydi, bir sprint yarışında olması gerektiği gibi tam gaz geçtik."

"Genel olarak yarışın harika geçtiğini düşünüyorum. İlk turlarda Ferrari sürücüleri birbirleriyle savaşıyordu, bu yüzden farkı açtım. Ondan sonra tempomuz benzerdi."

"Artık yarını bekliyorum. Yine çok ilginç bir mücadele olacak. Elbette ana yarış çok daha uzun sürecek ve lastikler için epey zorlayıcı olacak."

Performans konusunda güven hissedip hissetmediği sorusuna Verstappen, "Göreceğiz ama bence araç gayet iyi durumda."

"Çözmemiz gereken birkaç şey var ama genel olarak bu hafta sonu gerçekten rekabetçiyiz." dedi.

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