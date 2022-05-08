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Formula 1 / Miami GP Haberler

Verstappen: "Bizi heyecan verici bir yarış bekliyor"

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarıştan hemen önce verdiği demeçte, Miami'de keyifli bir savaş olacağını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Bizi heyecan verici bir yarış bekliyor"
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Red Bull pilotları Max Verstappen ve Sergio Perez, yarışa ikinci çizgiden başlayacaklar ve ilk viraja kadarki mesafe kısa olduğu için nasıl bir start alacakları merak konusu.

Yarıştan hemen önce iki pilot da bazı soruları yanıtladılar ve hedeflerinin Ferrari sürücülerini geçmek olduğunu belirttiler.

Verstappen, şöyle konuştu: "Heyecan verici bir yarış bizi bekliyor. Bakalım hava nasıl olacak? Eğer aşırı sıcaksa lastik aşınmasını kontrol etmek zor olacak."

"Rekabetçi bir aracımız var ama mücadelenin yine çok çekişmeli geçmesini bekliyoruz."

"Şu anda kimse güç dengesi nasıl olacak bilmiyor. Bu da yarışı ilginç ve heyecanlı kılıyor."

"İyi başlamak önemli ama yarış uzun olacak. Bundan ötürü her şey olabilir."

Perez de yarışın uzun olacağına ve bundan ötürü sabırlı olmaları gerektiğine dikkat çekti.

"Hedefimiz Ferrari'nin önüne geçmek ve umarım bunu başarabiliriz."

"Yarış uzun olacağı için sabırlı olmak son derece önemli hale geliyor. Yine de öne geçmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

"Yarış esnasında değişen şartlara aktif şekilde cevap vermek gerekiyor."

"Uzun sürüşler yapamadığımız için bugünden ne bekleyeceğimizi bilemiyoruz. Kazanacak hızımız olup olmadığını birkaç saat içerisinde öğreneceğiz."

Sergio Perez, Red Bull Racing

Sergio Perez, Red Bull Racing

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images

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