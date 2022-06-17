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Verstappen: "Bize yarayıp yaramadığı umrumda değil, sezon ortasında kural değişmemeli"

Max Verstappen, Kanada GP öncesi katıldığı basın toplantısında, bir kez daha FIA'nın kural değişikliğine gitmesinden memnun olmadığını söyledi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen: "Bize yarayıp yaramadığı umrumda değil, sezon ortasında kural değişmemeli"
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FIA, Bakü'de oldukça ciddi boyutlara varan dalgalanma sorunlarının ardından duruma el atma kararı aldı ve dalgalanma miktarına sınırlama getireceğini açıkladı.

Bu, şu anda dalgalanmayı en az yaşayan takımlar için iyi bir haber. Dolayısıyla da Red Bull'un lehine olduğu düşünülebilir.

Fakat bugünkü basın toplantısında konuşan Verstappen, lehlerine olsun ya da olmasın, sezon ortasındaki değişikliklerin yanlış olduğunu söyledi.

Verstappen şöyle dedi: "Bize yardımcı olup olmayacağına bakılmaksızın sezon ortasında kural değişikliği yapılmasını doğru bulmuyorum."

"Elbette güvenlik kısmını anlayabiliyorum fakat padoktaki mühendislerin her biriyle konuşursanız, aracınızı yükselttiğiniz takdirde daha az sorun yaşayacağınızı söyler."

“Doğal olarak, performansla vücudun başa çıkabileceği şey arasında bir denge bulmaya çalışmalıyız."

"Hal böyleyken bu tür kurallarla duruma müdahale edilmeye başlanması doğru değil. Eğer dalgalanmayla baş edemiyorsanız aracın yüksekliğini artırmalısınız."

"Çünkü çok basit, aracı kaldırdığınız anda bu sorunlar ortaya çıkmaz."

"Bu, işi biraz karmaşıklaştırıyor ve  kontrolü de zor olacak ama neler olacağını göreceğiz." 

Fakat Verstappen'in takım arkadaşı Sergio Perez, dalgalanmayı azaltmak için atılan adımlardan memnun.

"Bütün takımlar denge yakalamaya, yere basma gücü bulmaya ve bunun için de mümkün olduğunca yere yakın gitmeye çalışıyor fakat yere ne kadar yakın gidebileceğinize dair bir sınır var."

"Hepimiz şu anda olduğumuzdan daha düşük seviyede gitmek istiyoruz fakat herkes için belli bir sınır var."

"Bu sınıra ulaşıyorsanız, bu geçen hafta sonu birkaç sürücünün de karşılaştığı üzere sürücüler için sağlıklı olmuyor."

"Bence FIA'nın konuyu sakinleştirmeye çalışması iyi."

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