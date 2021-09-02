Verstappen: ''Birinci antrenmandan sonra daha iyi bir fikrimiz olacak''

Bu hafta sonu Formula 1'de uzun süredir ilk kez Hollanda Grand Prix'si gerçekleştirilecek ve bu da Hollandalı pilot Verstappen'in kendi evinde katıldığı ilk Formula 1 Grand Prix'si olacak.

Verstappen bu pistte babası Jos Verstappen'in döneminden anılara sahip olduğunu ve bu pistte birkaç Formula 3 yarışı izlediğini söyledi.

''Bilmiyorum, sanırım babam buralardaykendi, 2000 küsürler. Burada birkaç F3 yarışını ziyaret ettim, aslında sanırım Carlos'un burada F3'te sürüş yaptığını gördüm. Bir gün DTM izledim. Oldukça az anım var.''

Pisti daha küçük bir Suzuka'ya benzetip benzetilmediği sorulan Hollandalı pilot, pistin aynı kişi tarafından tasarlandığını ve Zandvoort'un da Suzuka gibi geleneksel olduğunu dile getirdi.

''Bu pist aynı kişi tarafından tasarlandı, yani belki de. Burası Suzuka gibi biraz daha geleneksel bir yer, yani bir hata yaptığınızda cezasını çekebilirsiniz. Kaçış alanı eklemesi yapıp biraz daha değiştirseler de, buradaki hisleriniz, Suzuka'dakilere benzer.''

Dutch fans turn the venue orange after a win for Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Hollandalı taraftarlar bu sezon Verstappen'i yalnız bırakmamaya çalıştı ve özellikle Avusturya ile Belçika yarışlarında tribünler tupturuncuydu.

Burada kalabalığın harika olacağını söyleyen Verstappen, ''Evet, bunu görmek kesinlikle harika olacak. Ne yazık ki henüz tam kapasiteye izin verilmiyor ancak yine de çok etkileyici görünüyor.'' ifadelerini kullandı.

Verstappen'in Silverstone'da yarış dışı kalmasının ardından taraftarlardan bazıları, bu durumu alkışladılar. Hollandalı taraftarların ağırlıkta olduğu bazı yarışlarda ise Hamilton yuhalandı.

Red Bull pilotu kendi taraftarlarına, Hamilton'a karşı saygı çerçevesinde yaklaşmalarını söyleyip söylemeyeceği sorulduğunda, ''Bir futbol maçına gittiğiniz zaman, birileri bir noktada yuhalanacaktır.''

''Çıkıp 'çocuklar, yuhalayamazsınız' demesi gereken kişi ise yerel klüp değil çünkü bu doğal olarak gerçekleşecek. Aynı zamanda futbolda herkes çok tutkulu ve kendi yerel klübünü destekliyor.''

''Yani, yuhalayamazsınız demenin bana düştüğünü düşünüyorum çünkü ben onlar değilim ve ben pist üzerinde yaptığım işe odaklanmalıyım.'' dedi.

Taraftarların Hamilton'ı yuhalaması durumunda onu yükseltip yükselmeyeceği sorulan Hollandalı pilot, bunun kötü olacağını söyledi.

''Bunun beni yükseltmesi kötü olurdu. Bu onu etkilemediği sürece duymak istersiniz değil mi? En önemlisi bu [Lewis'in etkilenmemesi]. Bu hafta sonundan umduğum şey herkesin iyi vakit geçirmesi, pistte araç görmekten ve bizi en iyi sonuç için savaşırken görmekten mutlu olmaları.''

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Erik Junius

Red Bull'un bu pistte ne kadar rekabetçi olacağı sorulan Verstappen, geçmiş yıllara ait verilere sahip olmadıkları için bu hafta sonu hangi yöne doğru gideceklerini birinci antrenmanın ardından keşfedeceklerini söyledi.

''Bu çok zor çünkü önceki yıllardan burayla ilgili hiç verimiz yok, bu yüzden de hafta sonuna nerede başlayacağımızı görmek zor. Ancak birinci antrenmanın ardından ayarlar anlamında hangi yöne doğru gitmek isteyeceğimiz hakkında daha iyi bir fikrimiz olacak, sonrasında da bunu geliştirebiliriz. Çok iyi olabilir, yeterince iyi olmayabilir ancak bu sene buraya kadar rekabetçiydik. Tabii ki bazen galibiyet, bazen de podyum için savaşmak gerekiyor. Umarım benzerini burada da yapabiliriz.''

Normalde bu hafta sonu oval virajda DRS'in açılması bekleniyordu fakat bu iptal edildi ve Verstappen, durumun çok farklı olmayacağını dile getirdi.

''Bunun, DRS'in oval virajda açılıp açılmamasına bağlı olmasıyla fark edeceğini düşünmüyorum. Bence birinci virajda bir atak yapmadan önceki ikinci virajda çok zaman kaybedebilirsiniz. Bazıları bu konu hakkında hayal kırıklığına uğradı ancak bu çok fazla şey değiştirmiyor. Aynı zamanda aracın nasıl tepki göreceğini bilmiyoruz çünkü bu bir oval viraj.''

''DRS'i açtığınızda ön kanatın nasıl bir tepki vereceğini bilmiyorsunuz. Bu yüzden neden DRS'i oval virajdan sonra ilk kez açmak istediklerini anlıyorum.''

Geçtiğimiz haftaki Belçika Grand Prix'si elverişsiz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilememişti ve pilotlar pist üzerinde savaşamamıştı.

Belçika Grand Prix'sine pole pozisyonundan başladığı için Spa'daki iki turluk yarışı birinci sırada tamamlayan Verstappen, bu durum hakkında kendini şanslı mı görüyor diye sorulduğunda, ''Spa'da çok da şanslı değildim.''

''Bence Cumartesi günü iyi bir iş çıkardık ki bu bizi olabilecek en iyi pozisyona taşıdı. Tabii ki ondan önceki son iki yarış iyi değildi ancak her zaman en yüksek puanları almak istersiniz ve Spa'da 12.5 puan aldım.'' ifadelerini kullandı.