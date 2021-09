Verstappen: ''Birinci antrenmandan sonra daha iyi bir fikrimiz olacak''

Bu hafta sonu Formula 1'de uzun süredir ilk kez Hollanda Grand Prix'si gerçekleştirilecek ve bu da Hollandalı pilot Verstappen'in kendi evinde katıldığı ilk Formula 1 Grand Prix'si olacak.

Verstappen bu pistte babası Jos Verstappen'in döneminden anılara sahip olduğunu ve bu pistte birkaç Formula 3 yarışı izlediğini söyledi.

''Bilmiyorum, sanırım babam buralardaykendi, 2000 küsürler. Burada birkaç F3 yarışını ziyaret ettim, aslında sanırım Carlos'un burada F3'te sürüş yaptığını gördüm. Bir gün DTM izledim. Oldukça az anım var.''

Pisti daha küçük bir Suzuka'ya benzetip benzetilmediği sorulan Hollandalı pilot, pistin aynı kişi tarafından tasarlandığını ve Zandvoort'un da Suzuka gibi geleneksel olduğunu dile getirdi.

''Bu pist aynı kişi tarafından tasarlandı, yani belki de. Burası Suzuka gibi biraz daha geleneksel bir yer, yani bir hata yaptığınızda cezasını çekebilirsiniz. Kaçış alanı eklemesi yapıp biraz daha değiştirseler de, buradaki hisleriniz, Suzuka'dakilere benzer.''

Dutch fans turn the venue orange after a win for Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images