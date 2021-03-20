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Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "Mercedes yere basma gücü ve denge için yüksek taban eğimi gerektiğini anladı"

Ekleyen:
, Editör

Red Bull'un genç yıldızı Max Verstappen, Mercedes ve Red Bull F1 takımlarının araç tasarımlarındaki farklılıklara ve yeni aerodinami kurallar çerçevesinde bunun nasıl bir sonuç yarattığına değindi.

Verstappen: "Mercedes yere basma gücü ve denge için yüksek taban eğimi gerektiğini anladı"

Geleneksel olarak Red Bull'un yüksek taban eğimli, Mercedes'in ise düşük taban eğimli araçlar tercih ettiği biliniyor ve bu sene kurallar araç tabanını daha da değiştirdi, bu durumda takımların taban eğimini değiştirip değiştirmediği merak konusu.

Red Bull'un bu konuda nasıl bir çözüm yoluna başvurduğu sorulduğunda Verstappen şunları söyledi: "Elbette bu seneki farklılık arka lastiklerin hemen önünde tabanda bir kesinti yapmaları. Fakat bu tabanda önemli bir kısım, orada yüksek yere basma gücü üretebiliyordunuz."

"Bu yere basma gücünü geri kazanmak çok zor. Takımların o kısımda yere basma gücü elde edebilmek için birçok farklı çözüme başvurduğunu görebilirsiniz."

"Tabandan bir kısmı kesmelerinin sebebi tabii ki geçen sene lastiklerle yaşanan sorundu, bu yükü kaldıramıyorlardı. Dolayısıyla lastikleri değiştirdiler fakat biraz yere basma gücünü de kıstılar."

"Elbette takımdaki birçok zeki kişi şu an bu yere basma gücünü geri kazanmak için çalışıyor fakat bu aracın taban eğiminden de çok etkileniyor. Sanırım taban eğimimiz geçen senekiyle aynı, fakat bu pistlere de bağlı olabilir."

"Bazı pistlerde daha düşük bir eğim tercih ederken bazılarında daha yüksek bir eğim kullanıyorsunuz. Fakat arka lastiklerin önündeki kanatçıkların yerleştirilmesi konusunda birçok farklı tasarım görebilirsiniz."

Verstappen'e sonrasında Mercedes'in dalgalı bir taban kullanmayı tercih ettiği söylendi ve bunun belirli bir sebebi olup olmadığı soruldu.

Bu soruya Hollandalı pilot şu cevabı verdi: "Bunun, bizden biraz daha düşük bir taban eğimi kullanmalarından da kaynaklandığını düşünüyorum."

"Elbette bir aerodinami uzmanı değilim fakat bununla kesinlikle bir ilgisi var, yüksek taban eğimli bir araç kullandığımız için bizim otomatikman ürettiğimiz bir şeyi, onların da üretebilmeleri içindir."

Geçen sene tüm analistler yüksek tabanlı araçların yeni regülasyon döneminde dezavantajlı konuma düşeceğini söylemişti, fakat Bahreyn'deki testlerde bunun tam tersi olmuşa benziyordu.

Konu hakkındaki görüşü sorulduğunda genç pilot, "Mercedes'in bu seneki araçlarında taban eğimini bir hayli yükselttiğini düşünüyorum. Yere basma gücü üretmek ve araçta iyi bir denge yaratabilmek için bu yolu tercih etmeleri gerektiğini anladıklarını düşünüyorum."

"Bu sene bu tarzda bir tasarım kullanmak çok faydalı görünüyor fakat gelecek sene tamamen yeni bir araç olacağı için elbette tam tersi de olabilir." diyerek sözlerini tamamladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Mercedes , Red Bull Racing
Editör Memet Kağan Bilgili

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