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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

Verstappen: "Biraz hayal kırıklığı yaşıyorum"

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Verstappen: "Biraz hayal kırıklığı yaşıyorum"
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Red Bull pilotu Max Verstappen, Türkiye GP öncesinde pole pozisyonunu kazanamamasının ardından hayal kırıklığı yaşadığını kabul etti.

Red Bull, kaygan zemine sahip İstanbul Park'ta hem kuru zeminde hem de ıslak zeminde oldukça güçlü göründü.

Bugünkü yağmurlu şartlarda Verstappen, sürekli olarak zirvede yer aldı ancak pole pozisyonunun belli olacağı son seansta Racing Point pilotlarını geçmekte zorlandı.

Pole pozisyonunu Lance Stroll kazanırken, Sergio Perez de ilk çizgide yer alabilecek performansa sahipti ancak son turunda Antonio Giovinazzi önüne çıkınca, hızlı turunu bırakmak zorunda kaldı. Bunun sonucunda Verstappen seansı 2. sırada tamamlamış oldu.

Verstappen, "Daha ilk seansta geçiş lastikleriyle piste çıkmaya çalıştık ancak yol tutuşu yoktu. Q3'te pist çok daha iyi durumdaydı ancak bizim için geçiş lastikleri berbattı. Aşırı yağmur lastikleri ise tam tersi iyiydi. O lastiklerle çok rahattık. Ancak evet, bu sonuç iyi değil."

"Şu anda tabii ki biraz hayal kırıklığı yaşıyorum. Yarış yarın, onda iyi iş çıkarabiliriz ancak sürekli birinci giderken ikinci olursanız, bu istediğiniz şey olmaz. Umarım iyi bir yarış çıkarabiliriz." dedi.

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

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