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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Verstappen: "Daha güçlü yarış için daha fazla yere basma gücünü tercih ettik"

İtalya GP öncesinde sıralamalarda 2. olan Max Verstappen, bir miktar geriden başlayacağı yarış öncesinde daha fazla yere basma gücüne sahip olmayı tercih ettiklerini, bu yüzden düzlükte normalden daha yavaş kaldıklarını söyledi.

Abdullah Çelik
Ekleyen:
Verstappen: "Daha güçlü yarış için daha fazla yere basma gücünü tercih ettik"
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Şampiyonada lider durumda bulunan Verstappen, sezonun kalan yarışlarında güç ünitesi havuzunun güçlü olması için bu hafta sonu stratejik olarak içten yanmalı motoru değiştirdi ve böylece son 7 yarış için ekstra bir içten yanmalı motor sahibi oldu.

Bu hamle nedeniyle Verstappen, sıralamalar başlamadan önce 5 sıra grid cezası aldı. Verstappen, sıralama seansını pole pozisyonunu kazanan Charles Leclerc'in arkasında 2. sırada tamamladı.

Sıralamaların ardından konuşan Verstappen, "Sıralama yakın geçti ancak tabii ki burada biraz daha fazla yere basma gücüne sahip olmayı seçtik. Tek turda en iyisi değildik ancak yarışta oldukça güçlü olabileceğimizi düşünüyorum."

"Biraz geriden başlamak zorunda kalacağımızı biliyorduk ancak yine de iyi bir tur attık. Turumdan ve şu ana kadar hafta sonundan keyif aldım. Yarın ilginç bir mücadele olacağını düşünüyorum." dedi.

Verstappen, yarışın ilk turunda ilk virajda mümkün olduğu kadar sorundan uzak durmaya çalışacağını söyledi.

Verstappen, "İlk başta tabii ki sorunlardan uzak durup ardından yükselmek için çalışacağım." dedi.

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