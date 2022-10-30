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Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu kırdı!

Red Bull pilotu Max Verstappen, Meksika Grand Prix'sini kazanmasının ardından "bir sezonda en çok yarış kazanma" rekorunu eline geçirdi.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu kırdı!
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Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalan Max Verstappen, sonrasında harika bir geri dönüşe imza attı ve aldığı peş peşe zaferlerle şampiyona liderliğine yükseldi.

Japonya GP'de arka arkaya ikinci şampiyonluğunu elde eden Verstappen, Amerika GP'de bu yılki 13. zaferini alarak bir sezonda en çok yarış kazanma rekoruna ortak oldu.

Verstappen, kalan üç yarıştan en az birini kazanması halinde bu alanda rekorun tek sahibi olacaktı ve Meksika GP'yi kazanmasının ardından rekoru eline geçirmiş oldu.

Hollandalı pilot böylelikle bu yıl şimdiye kadar yapılan 20 yarışın 14'ünü kazanmış oldu. Bu da %70'e denk geliyor.

Verstappen ayrıca 416 puana ulaşarak bir sezonda en çok puan alan isim de oldu.

Bir sezonda en çok yarış kazanma rekoru:

No. Sürücü Yıl Zafer Galibiyet yüzdesi
1 VERSTAPPEN Max 2022 14/20 %70.00
2 SCHUMACHER Michael 2004 13/18 %72.22
3 VETTEL Sebastian 2013 13/19 %68.42
4 SCHUMACHER Michael 2002 11/17 %64.71
5 VETTEL Sebastian 2011 11/19 %57.89
6 HAMILTON Lewis 2014 11/19 %57.89
7 HAMILTON Lewis 2018 11/21 %52.38
8 HAMILTON Lewis 2019 11/21 %52.38
9 HAMILTON Lewis 2020 11/17 %64.71
10 HAMILTON Lewis 2015 10/19 %52.63

 

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