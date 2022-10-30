Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanma rekorunu kırdı!
Red Bull pilotu Max Verstappen, Meksika Grand Prix'sini kazanmasının ardından "bir sezonda en çok yarış kazanma" rekorunu eline geçirdi.
Sezona istediği gibi başlayamayan ve ilk üç yarışta iki kez yarış dışı kalan Max Verstappen, sonrasında harika bir geri dönüşe imza attı ve aldığı peş peşe zaferlerle şampiyona liderliğine yükseldi.
Japonya GP'de arka arkaya ikinci şampiyonluğunu elde eden Verstappen, Amerika GP'de bu yılki 13. zaferini alarak bir sezonda en çok yarış kazanma rekoruna ortak oldu.
Verstappen, kalan üç yarıştan en az birini kazanması halinde bu alanda rekorun tek sahibi olacaktı ve Meksika GP'yi kazanmasının ardından rekoru eline geçirmiş oldu.
Hollandalı pilot böylelikle bu yıl şimdiye kadar yapılan 20 yarışın 14'ünü kazanmış oldu. Bu da %70'e denk geliyor.
Verstappen ayrıca 416 puana ulaşarak bir sezonda en çok puan alan isim de oldu.
Bir sezonda en çok yarış kazanma rekoru:
|No.
|Sürücü
|Yıl
|Zafer
|Galibiyet yüzdesi
|1
|VERSTAPPEN Max
|2022
|14/20
|%70.00
|2
|SCHUMACHER Michael
|2004
|13/18
|%72.22
|3
|VETTEL Sebastian
|2013
|13/19
|%68.42
|4
|SCHUMACHER Michael
|2002
|11/17
|%64.71
|5
|VETTEL Sebastian
|2011
|11/19
|%57.89
|6
|HAMILTON Lewis
|2014
|11/19
|%57.89
|7
|HAMILTON Lewis
|2018
|11/21
|%52.38
|8
|HAMILTON Lewis
|2019
|11/21
|%52.38
|9
|HAMILTON Lewis
|2020
|11/17
|%64.71
|10
|HAMILTON Lewis
|2015
|10/19
|%52.63
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