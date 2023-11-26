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Formula 1 Abu Dabi GP
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Verstappen, bir sezonda en çok kazanma rekorunu 19'a çıkardı, 54 zaferle Vettel'i geçti!

2023 Formula 1 Şampiyonu Max Verstappen, sezonun son yarışı Abu Dhabi GP'yi de kazanmasıyla zaten kendisine ait olan bir sezonda en çok kazanma rekorunu 19'a çıkarmış oldu.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Poleman Max Verstappen, Red Bull Racing, celebrates in Parc Ferme

Bir sezonda en çok kazanma rekoru geçen seneye kadar Sebastian Vettel'e aitti ancak Verstappen, geçen sene o rekoru geçip 15 galibiyete çıkarmıştı.

Verstappen, sezonun son yarışı Abu Dhabi GP'yi kazanmasıyla bu sezonki 19. yarış zaferini elde etmiş oldu. Verstappen böylece 2023'te gerçekleştirilen 22 yarışın 19'unu kazandı ve zaten kendisine ait olan rekoru, bu sene çok daha ileri seviyeye taşımış oldu.

Verstappen diğer taraftan kariyerinin 54. yarış zaferini aldı. Bu, tüm zamanlar listesinde Sebastian Vettel'i geçerek 3. sıraya yükseldiği, Vettel'in ise dördüncü sıraya gerilediği manasına geliyor.

En çok kazanan pilotlar listesinde Lewis Hamilton 103 galibiyetle 1., Michael Schumacher 91 galibiyetle 2. sırada yer alıyorlar. Verstappen, 2023 Formula 1 sezonunu, kariyerinin 54. yarış zaferiyle noktalamış oldu.

Diğer taraftan Red Bull, bu sezon 21. zaferini almasıyla bir sezonda en çok kazanan takım olma rekorunu yeni bir seviyeye taşımış oldu. Red Bull RB20, 22 yarışta 21 zaferle %95.45 ortalamayla tarihin en başarılı Formula 1 aracı oldu. 

Red Bull, 113 yarış zaferiyle en çok kazanan takımlar listesinde 114 galibiyete sahip Williams ile farkı 1'e düşürdü. Bu alanda rekor 243 zaferle Ferrari'ye ait. Onu 183 galibiyetle McLaren, 125 galibiyetle Mercedes, 114 galibiyetle Williams takip ediyorlar.

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