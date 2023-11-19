Verstappen, bir sezonda en çok kazanma rekorunu 18'e çıkardı, 53 zaferle Vettel'i yakaladı!
2023 Formula 1 Şampiyonu Max Verstappen, Las Vegas GP'yi kazanmasıyla zaten kendisine ait olan bir sezonda en çok kazanma rekorunu 18'e çıkarmış oldu.
Bir sezonda en çok kazanma rekoru geçen seneye kadar Sebastian Vettel'e aitti ancak Verstappen, geçen sene o rekoru geçip 15 galibiyete çıkarmıştı.
Verstappen, son yarış Brezilya'yı kazanarak rekoru 17'ye çıkarmıştı ancak Las Vegas GP zaferiyle bu sayıyı 18'e yükseltti. Verstappen, yarış içerisinde yaşadığı olaylar ve cezalarla gerilese de günün sonunda yine kazanmayı başardı.
Sezonun bitmesine 1 yarış daha var. Bu açıdan Verstappen'in bu rekoru 19'a çıkarma ihtimali bulunuyor.
Verstappen diğer taraftan kariyerinin 53. yarış zaferini aldı. Bu, tüm zamanlar listesinde Sebastian Vettel'i yakaladığı ve 3. sıraya yükseldiği manasına geliyor.
Verstappen bir yarış daha kazandığında 54 zaferle 3. sıranın tek sahibi olacak. En çok kazanan pilotlar listesinde Lewis Hamilton 103 galibiyetle 1., Michael Schumacher 91 galibiyetle 2., Sebastian Vettel ve Max Verstappen ise 53 galibiyetle 3. sırada yer alıyorlar.
Diğer taraftan Red Bull, bu sezon 20. zaferini alması sayesinde 2016'dan bu yana Mercedes'te bulunan sezon içerisinde en çok zafer rekorunu kırmış oldu.
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