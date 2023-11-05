Verstappen, bir sezonda en çok kazanma rekorunu 17'ye çıkardı, 52 zaferle Prost'u geçti!

Bir sezonda en çok kazanma rekoru geçen seneye kadar Sebastian Vettel'e aitti ancak Verstappen, geçen sene o rekoru geçip 15 galibiyete çıkarmıştı.

Verstappen, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Meksika GP'yi kazanarak bu rekoru 16'ya çıkarmasının ardından bugün Brezilya'yı da kazanarak rekoru 17'ye yükseltmiş oldu.

Sezonun bitmesine 2 yarış daha var. Bu açıdan Verstappen'in bu rekoru çok daha yukarıya taşıma ihtimali bulunuyor.

Verstappen diğer taraftan kariyerinin 52. yarış zaferini aldı. Bu, tüm zamanlar listesinde dördüncü sıraya yükseldiği ve 51 puanlı Alain Prost'u geçtiği manasına geliyor.

Verstappen bir yarış daha kazandığında 53 zafere sahip Sebastian Vettel'i yakalamış olacak. En çok kazanan pilotlar listesinde Lewis Hamilton 103 galibiyetle 1., Michael Schumacher 91 galibiyetle 2., Sebastian Vettel ise 53 galibiyetle 3. sırada yer alıyor.

Bakalım Verstappen, ne kadar daha böyle dominant bir şekilde devam edecek ve Hamilton'a ait rekorlara ne kadar yaklaşabilecek?