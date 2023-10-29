Verstappen, bir sezonda en çok kazanma rekorunu 16'ya çıkardı, 51 zaferle Prost'u yakaladı!
2023 Formula 1 Şampiyonu Max Verstappen, Meksika GP'yi kazanmasıyla bir sezonda en çok kazanma rekorunu 16'ya çıkarmış oldu.
Bir sezonda en çok kazanma rekoru geçen seneye kadar Sebastian Vettel'e aitti ancak Verstappen, geçen sene o rekoru geçip 15 galibiyete çıkarmıştı.
Verstappen, bu hafta sonu gerçekleştirilen Meksika GP'yi kazanarak bu sene elde ettiği galibiyet sayısını 16'ya çıkardı ve böylece zaten kendisine ait olan rekoru yeni bir seviyeye taşımış oldu.
Sezonun bitmesine daha 3 yarış var. Bu açıdan Verstappen'in bu rekoru çok daha yukarıya taşıma ihtimali bulunuyor.
Verstappen diğer taraftan kariyerinin 51. yarış zaferini aldı. Bu, tüm zamanlar listesinde 51 zaferle dördüncü sırada bulunan Alain Prost'u yakaladığı manasına geliyor.
Verstappen bir yarış daha kazandığında Prost'u geçmiş olacak. En çok kazanan pilotlar listesinde Lewis Hamilton 103 galibiyetle 1., Michael Schumacher 91 galibiyetle 2., Sebastian Vettel ise 53 puanla 3. sırada yer alıyor. Verstappen 2 yarış daha kazanırsa Vettel'i yakalayacak ve 3. yarış zaferinde tüm zamanlar listesinde 3. sıraya yükselecek.
En çok kazananlar listesinde açık ara farkla lider durumda bulunan Hamilton da 51. yarış zaferini 2016'da Meksika GP'de almıştı. O esnada Hamilton da Verstappen gibi 3 kez Dünya Şampiyonu olma unvanına sahipti.
Bakalım Verstappen, ne kadar daha böyle dominant bir şekilde devam edecek ve Hamilton'a ait rekorlara ne kadar yaklaşabilecek?
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Esteban Ocon, Alpine A523
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