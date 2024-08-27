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Formula 1 Hollanda GP

Verstappen: "Bir şeyler RB20'nin denge sorunu yaşamasına neden oldu"

Max Verstappen, ilk yarışların aksine aracın denge anlamında çok kötü bir noktaya geldiğini söylüyor.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, pazar günü Lando Norris'le galibiyet için çekişmeye çalışsa da, 23 saniye geride ikinci oldu.

Yarışta cumartesi gününe kıyasla daha fazla sorun yaşayıp yaşamadığı sorusuna Verstappen, "Tüm hafta sonu aynıydı."

"İlk antrenman seansından finişe kadar denge neredeyse hiç farklı değildi."

"Bunun nedenleri hakkında sonuca varmak çok zor. Araç hızlı değildi; bu çok açık. Durumu olabildiğince çabuk düzeltmemiz lazım."

"Hem ön hem de arka taraf dengeli değil. Bu sorunlar ilk yarışlarda yoktu."

"Bir şeyler aracı yönetmeyi daha zor hale getirdi. Bunun sebebini bulmak çok zor. Bu hem tek turda hem de yarış temposunda bizi etkiliyor."

"Bu hafta sonu çok kötü geçti. Son yarışlar da harika değildi. Ancak panik yapmaya gerek yok. Durumu iyileştirmeye çalışıyoruz. Çalışmalar devam ediyor."

"Şu anda en hızlı araca sahip değiliz. Sorunlar yaşıyoruz ve bunları çözmek için çalışıyoruz."

"Söyleyebileceğim tek şey bu. Önümüzde pek çok yarış ve pek çok farklı pist var. Sadece bu hafta sonu en başarılı hafta sonumuz değildi." cevabını verdi.

Liderliği alınca kazanmayı düşünüp düşünmediği sorusuna Verstappen, "Sadece kendi yarışımı yönetmeye çalıştım, lastiklere dikkat ettim, elimden gelen her şeyi yaptım."

"Bir noktada araç artık dönmüyordu ve Lando arkama geldi. Bir sonraki turda yapabileceğim hiçbir şey yoktu."

"Bu nedenle, o öne geçer geçmez yarışıma konsantre oldum ve ikinci bitirmeye çalıştım." cevabını verdi.

Verstappen, Monza'da ne olacağı hakkında ise yorum yapmaktan kaçınıyor.

"Orada ne olacak bilmiyorum. Denge ile ilgili sorunları çözersek, zaten çok yardımcı olacak."

"Monza'da asfalt, kerbler hatta 1. ve 2. virajların konumu gibi pek çok yenilik var. Tüm bunlarla başa çıkmak zorunda kalacağız."

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