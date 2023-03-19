Verstappen: "Bir noktada ikinciliğe razı oldum"
Max Verstappen, yarışın sonlarına doğru yaşadığı tahrik mili sorunu sebebiyle bir noktadan sonra 'ikinciliğe razı olduğunu' açıkladı.
Cumartesi günkü sıralama turlarında araçta tahrik mili sorunu yaşayan ve Q2'de garaja çekilmek zorunda kalan Verstappen, yarışa 15. sıradan başladı.
Hollandalı pilot, yarış boyunca yükselerek takım arkadaşı Sergio Perez'in arkasına, ikinci sıraya geldi. Ancak yarışın sonlarında bir önceki gün muzdarip olduğu tahrik mili sorununu tekrar yaşadı.
Verstappen yarışın ardından, yaşadığı sorun hakkında şunları söyledi: "Finişe kadar bu sorunu yaşadım."
"Arkamızda büyük bir fark vardı, bu yüzden bir noktada günü bitirmeye ve ikinciliğe razı olmaya karar verdim."
"Bence yine de 15. sıradan başlamayı çok iyi bir şekilde telafi ettim, gridde geçiş yapmak çok kolay değildi. Yarışın başında, özellikle ilk sektörde öndekileri takip etmek çok zordu."
"Çok fazla kayma yaşadım, ama geçiş yapmaya başladıkça iyi bir ritim yakaladım."
"Burada podyumda olmaktan çok mutluyum."
Bitiş çizgisine kadar en hızlı tur lider Perez'deydi. Ancak Verstappen son turda zorlayarak şampiyona için önemli olan 1 puanı takım arkadaşına kaptırmadı.
Verstappen, "En sonda hızlı turu almayı denedim, neyse ki işe yaradı." dedi.
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