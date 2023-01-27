Verstappen bir Ferrari daha mı satın alıyor?

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Birçok sürücü gibi Monako'da ikamet etmekte olan Verstappen, Monte Carlo'daki bir Ferrari bayii olan Scuderia Monte Carlo'da bir Ferrari SF90 Stradale Assetto Fiorano'ya bakarken görüldü.

Verstappen halihazırda sınırlı sayıda üretilen bir Ferrari Monza SP2'ye sahip.

Genelde bu tür hamleler -geçmişte bir LaFerrari ile fotoğraflanan Lewis Hamilton'un da üstünden döndüğü gibi- ilgili pilotların takım değiştirebileceği şeklinde yorumlanır, ancak Verstappen'in Red Bull ile 2028 sezonuna kadar sözleşmesi mevcut, bu da herhangi bir iddiayı engelliyor.

Verstappen'in Ferrari bayiine gidişinden birkaç gün önce Scuderia'nın bir diğer rakibi ise Ferrari'sini satarken görüntülenmişti.

Bu rakip, lüks Ferrari F40'ını satılığa çıkaran Mercedes takım patronu Toto Wolff.