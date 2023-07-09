Verstappen: "Berbat bir kalkış yaptım, incelememiz lazım"
Max Verstappen, Britanya GP'nin ardından yarışı kazanmaları ve art arda kazanma rekorunu kırdıkları için mutlu olduğunu söyledi ancak startta yerini kaybetmesinin nedenini anlamaları gerektiğini kabul etti.
Yarışa ilk sıradan başlayan Verstappen, kalkışta arkasındaki McLaren pilotlarından yavaş kaldı. Kısa düzlüğe rağmen ikinci sıradan başlayan Verstappen, Norris takım arkadaşı Oscar Piastri'yi engellemeseydi neredeyse üçüncü sırada düşecekti.
Bir süre Norris'i takip eden Verstappen, sonrasında onu geçerek yeniden liderliğe yükseldi ve sonrasında pek sorun yaşamadan yarışı kazandı.
Yarışın ardından ilk röportajda Verstappen, startta yaşadığı soruna dikkat çekti.
Verstappen, "Evet, berbat bir kalkış yaptık. Bu yüzden nedenini incelememiz lazım. Ancak sonrasında, özellikle Lando ve McLaren'lar aşırı hızlıydı. Onları geçmem birkaç tur sürdü. Bir süre sonra, farkı açmaya başladım. Her şey yeniden yolunda göründü. Ancak sonrasında, güvenlik aracından sonra en yumuşak lastiklerle olmak onları canlı tutma açısından riskliydi. Farkı 3-3.5 sn arasında tuttuk. Yeniden kazandığımız için tabii ki mutluyum. Takım adına art arda 11. yarış zaferini kazandık. Bu oldukça inanılmaz bir şey. Ancak bugün her şey çok kolay bir şekilde ilerlemedi." dedi.
Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Verstappen, startta yaşadığı küçük sıkıntıyı Perşembe akşamı drift yaptığı gösteri sürüşüne benzetti.
Verstappen, "Perşembe akşamı pazarlama etkinliği olarak drift yapmıştık, bugün startta aynısını yapıyormuşum gibi hissettim. Start çok iyi değildi. Aslında çok, çok kötüydü. Bu yüzden olanlara bakmalıyız çünkü son birkaç startımız aslında çok daha iyiydi. Bugün o kadar harika değildi ancak en azından yarış daha heyecanlı olmuş oldu. Zorlamam gerekti. Lando pek mücadele etmedi, bana karşı çok hoştu. Ancak sonrasında yine DRS mesafesine girdi. Bugün çok hızlılardı." dedi.
Son Haberler
Perez: "Takımdakiler potansiyelimi biliyor ve beni destekliyorlar"
Perez: "Takımdakiler potansiyelimi biliyor ve beni destekliyorlar" Perez: "Takımdakiler potansiyelimi biliyor ve beni destekliyorlar"
Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu"
Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu" Piastri: "Verstappen ile aramızda inanılmaz bir hız farkı yoktu"
Alonso: "Gelişim yarışı hakkında endişeli değilim"
Alonso: "Gelişim yarışı hakkında endişeli değilim" Alonso: "Gelişim yarışı hakkında endişeli değilim"
Leclerc: "Şanssız değiliz, sadece tempomuz yok"
Leclerc: "Şanssız değiliz, sadece tempomuz yok" Leclerc: "Şanssız değiliz, sadece tempomuz yok"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.