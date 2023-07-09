Verstappen: "Berbat bir kalkış yaptım, incelememiz lazım"

Yarışa ilk sıradan başlayan Verstappen, kalkışta arkasındaki McLaren pilotlarından yavaş kaldı. Kısa düzlüğe rağmen ikinci sıradan başlayan Verstappen, Norris takım arkadaşı Oscar Piastri'yi engellemeseydi neredeyse üçüncü sırada düşecekti.

Bir süre Norris'i takip eden Verstappen, sonrasında onu geçerek yeniden liderliğe yükseldi ve sonrasında pek sorun yaşamadan yarışı kazandı.

Yarışın ardından ilk röportajda Verstappen, startta yaşadığı soruna dikkat çekti.

Verstappen, "Evet, berbat bir kalkış yaptık. Bu yüzden nedenini incelememiz lazım. Ancak sonrasında, özellikle Lando ve McLaren'lar aşırı hızlıydı. Onları geçmem birkaç tur sürdü. Bir süre sonra, farkı açmaya başladım. Her şey yeniden yolunda göründü. Ancak sonrasında, güvenlik aracından sonra en yumuşak lastiklerle olmak onları canlı tutma açısından riskliydi. Farkı 3-3.5 sn arasında tuttuk. Yeniden kazandığımız için tabii ki mutluyum. Takım adına art arda 11. yarış zaferini kazandık. Bu oldukça inanılmaz bir şey. Ancak bugün her şey çok kolay bir şekilde ilerlemedi." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL60, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Oscar Piastri, McLaren MCL60, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, the rest of the field at the start Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Verstappen, startta yaşadığı küçük sıkıntıyı Perşembe akşamı drift yaptığı gösteri sürüşüne benzetti.

Verstappen, "Perşembe akşamı pazarlama etkinliği olarak drift yapmıştık, bugün startta aynısını yapıyormuşum gibi hissettim. Start çok iyi değildi. Aslında çok, çok kötüydü. Bu yüzden olanlara bakmalıyız çünkü son birkaç startımız aslında çok daha iyiydi. Bugün o kadar harika değildi ancak en azından yarış daha heyecanlı olmuş oldu. Zorlamam gerekti. Lando pek mücadele etmedi, bana karşı çok hoştu. Ancak sonrasında yine DRS mesafesine girdi. Bugün çok hızlılardı." dedi.