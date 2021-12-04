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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Verstappen: "Berbat bir durum"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull pilotu Max Verstappen, sıralama turlarının son anlarında yaptığı kazanın ardından berbat hissettiğini söyledi.

Verstappen: "Berbat bir durum"

Red Bull pilotu Verstappen, sıralama turlarının hem ikinci hem de üçüncü bölümünde oldukça iyi turlar ortaya koydu.

Hollandalı pilot, son bölümdeki ilk turların ardından liderdi ve son turunda, en iyi zamanla geliyordu. Ancak virajda lastiklerini kilitledi ve bariyerlere çarptı.

Verstappen'in sağ arka süspansiyonu kırıldı ve Hollandalı pilot yarışa üçüncü sıradan başlamak zorunda kalacak.

Verstappen şöyle dedi: "Bu gerçekten çok berbat bir durum."

"Genel olarak iyi bir sıralama turları olduğunu söyleyebilirim, böyle bir cadde pistinde lastikleri çalıştırmak biraz zordu ancak iyi bir tempom olduğunu biliyordum ve son bölüm bunu gösterdi."

"Son anlarda ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Olanları anlamadım. Lastikleri kilitledim ve tabii ki aracı pistte tutmaya çalıştım, turu bitirmeye çalıştım ama arka tarafa hasar vermiştim, bu yüzden durmak zorundaydım."

"Üçüncü sıradayız ve içinde bulunduğum turu düşündüğümüzde, biraz hayal kırıklığı yaratıyor. Ancak yine de -bu tur- aracın hızlı olduğunu gösteriyor."

"Artık yarışta neler yapabileceğimizi göreceğiz."

Verstappen, aracın arka kısmını bariyerlere çarptığı ve bir süre gittiği için vites kutusuna hasar vermiş olabilir.

Bu durum sorulduğunda Verstappen, "Hasar var mı bilmiyorum. Temastan hemen sonra durdum, bakalım neler olacak." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

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