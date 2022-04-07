Verstappen: "Benim işim insanları eğlendirmek değil, yarışmak"

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Max Verstappen'in popülaritesi son yıllarda muazzam şekilde arttı ve 2021'de Formula 1 dünya şampiyonluğunu kazanmasının ardından bir sonraki evreye geçmiş oldu. Verstappen giderek daha fazla basın, sponsor ve taraftar ilgisiyle karşılaşıyor ve tüm talepleri karşılamak çok fazla vakit alıyor.

Kendi ülkesi Hollanda'da büyük ilgi gören Verstappen, COVID-19 yasaklarının kalkmasıyla Hollanda GP hafta sonunda, tıpkı Daniel Ricciardo'nun Avustralya GP'de karşılaştığı gibi yoğun taleplerle karşıya kalabilir.

Fakat, Verstappen pist dışında üstlendiği taahhütlerin miktarını sınırlı tutacağını söylüyor.

Verstappen, "COVID-19 veya kısıtlamalar olmasa bile, yarış hafta sonlarında bu tarz etkinliklere daha fazla zaman ayırmayacağıma eminim."

"Ben yarışmak için buradayım, insanları eğlendirmek için değil. Onları pistte yaptıklarım ile eğlendireceğim. Aksi takdirde ruh haliniz etkilenir, kendinizi iyi hissetmezsiniz ve tüm bunlar performansınızı olumsuz etkiler."

"Bu yüzden diğer yarış hafta sonlarınla aynı şeyi yapmalı ve aynı yaklaşımı sürdürmeye devam etmelisiniz." dedi.

Eski Red Bull pilotu Ricciardo, Avustralya Grand Prix'sinde çok sayıda etkinlik ve yükümlülükle meşgul. Takım arkadaşı oldukları dönemde bunu ilk elden deneyimleyen Verstappen, performansı olumsuz etkileyen bir faktör olduğunu söyledi.

Verstappen, "Eki takım arkadaşım Daniel Ricciardo'ya her zaman sempati duyarım çünkü o her zaman çok meşgul oluyor."

"Belki bir şekilde zamanını farklı yönetiyor ama Avustralya'da karşı karşıya olduğu bu durumun onun için her zaman zor olduğunu hatırlıyorum."

"Bu yarıştan önce çok yoğun bir programı var. Umarım en azından tüm bunlardan hoşlanır, çünkü kendi ülkenizde yarışmak her zaman özeldir." dedi.

Verstappen, zamanını doğru planlamanın önemli olduğunu düşünüyor.

"Bunun için çevrenizde doğru insanlara ihtiyacınız var. Elbette zamanla direksiyon başında rahat hissetmek için neye ihtiyacınız olduğunu anlıyorsunuz ve hafta sonu kaç farklı toplantı yapabileceğiniz ya da etkinliğe gidebileceğinizi çok iyi biliyorsunuz."

"Ancak bazı yükümlülüklere 'hayır' diyebilmeniz gerekiyor. Nihayetinde araca geçmek ve yarışmak için buradasınız. Ne de olsa bunun için para alıyorsunuz.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images