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Formula 1 Meksika GP

Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"

Max Verstappen, Meksika Grand Prix'si ikinci antrenman seansında yaşadığı sorun sebebiyle zaman turu kaydetmedi ve cuma gününü 'unutulması gereken bir gün' olarak nitelendirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, ilk antrenman seansının sonunda aracın güç ünitesinde bir sorun olduğunu telsizden bildirdi.

Pirelli'nin 2025 için prototip lastik bileşimlerinin test edildiği ikinci antrenman seansı boyunca da bu durum devam etti.

Verstappen, seansın başında güç ünitesinden 'garip bir ses' geldiğini bildirdi ve daha sonra telsizden bunu 'oldukça rahatsız edici' olarak tanımladı.

Bu durum takımın aracını garaja geri getirmesine neden oldu ve sadece dört tur attıktan sonra bir zaman turu kaydetmedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Verstappen, ilk ve ikinci antrenman seansının ardından cuma gününün 'unutulması gereken bir gün' olduğunu söyledi.

Red Bull pilotu, "Güç ünitesini kontrol ediyoruz. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama benim açımdan oldukça faydasız bir gündü."

"Sadece dört ya da beş tur attım, yani elimizde pek bir veri yok."

"Bu gerçekten benim için unutulması gereken bir gün oldu."

"Herhangi bir ceza almama gerek kalmadan sorunu halledeceğimizi düşünüyoruz." dedi.

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