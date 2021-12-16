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Formula 1 Haberler

Verstappen: "Benim için sezonun dip noktası Silverstone'daki kaza sonrası hastaneye gitmekti"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, 2021 Formula 1 şampiyonasına dair dip noktasının, Silverstone'da Lewis Hamilton ile yaptığı kazadan sonra hastaneye götürülmesi olduğunu düşünüyor.

Verstappen: "Benim için sezonun dip noktası Silverstone'daki kaza sonrası hastaneye gitmekti"

Verstappen, Pazar günü Abu Dhabi'de gerçekleştirilen Formula 1 yarışında, piste giren güvenlik aracının da yardımıyla dramatik şekilde galibiyete ulaştı ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Verstappen, şampiyonadaki ana rakibi Hamilton'la ilk kez şampiyonluk mücadelesi verdi ve yıl boyunca tekerlek tekerleğe savaştıkları gibi, birden fazla kez temas yaşadılar.

Temasların ikisi, kazayla sonuçlandı ve bunlardan ilki Silverstone, ikincisi ise Monza'ydı. İkili, her ikisinde de birbirlerine karşı sert yarıştılar.

Özellikle Silverstone, çok konuşuldu. Verstappen, Copse virajında, iç taraftan kendisini geçmeye çalışan Hamilton'ın temasıyla aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı. Kazada 51G kuvvetine maruz kalan Verstappen, hastaneye götürüldü ve burada tıbbi testlerden geçti.

Abu Dhabi'deki kazandığı şampiyonluğun ardından, yıla dair en iyi ve en kötü anlarını belirleyen Verstappen, bu yıl kendisi için en dip noktanın Silverstone kazası olduğunu söyledi.

Verstappen, "Bütün akşam hastanede kalıp, kontrollerden geçmek benim için kesinlikle yılın en dip noktasıydı çünkü orada olmak istemiyorsunuz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Photo by: Sutton Images

Verstappen ayrıca Bakü'de kendisine olası bir zafere mâl olan patlak lastiğin de "hoş olmadığını" söyledi ve şöyle devam etti: "Bunların hepsi sizi daha iyi bir sürücü yapan şeyler."

Hollandalı pilot, zorlu yılı 10 galibiyet ve 18 podyumla tamamladı. Verstappen, bu yıl Valtteri Bottas'ın teması nedeniyle hasarlı araçla yarıştı Macaristan  hariç bitirdiği tüm yarışlarda ya birinci ya da ikinci oldu.

Sezonun önemli anlarını seçmesi istendiğinde, bunu seçmesinin zor olduğunu ve çok sayıda önemli an bulunduğunu söyleyen Verstappen, "Monako'da, o pistte geçirdiğim zor zamanlardan ve aynı zamanda [son dönemde] yaşadığım şanssızlıklardan sonra kazanabilmek güzeldi."

"Avusturya'da kazandığım iki galibiyet, kendi ülkem Zandvoort'ta aldığım zafer ve tabii ki şimdi, bu yarışın [Abu Dabi'deki] çılgın sonucu, kesinlikle dikkat çekici anlar olacak." dedi.

Verstappen, hem kendisinin hem de takımın bu yıl Hamilton ve Mercedes ile kafa kafaya savaşmaktan büyük keyif aldığına vurgu yaptı.

Verstappen, "Elbette zorlu anlar yaşadık ama bunun şampiyonluk savaşı verirken oyunun bir parçası olduğunu düşünüyorum."

"Gerçekten gergindi fakat artık sezon artık bitti ve sanırım bu konuda biraz daha rahatlayabiliriz."

"Nerdeyse her yarışta araçlarımızla birlikte birbirimizin sınırlarını zorluyorduk ve bence bunu görmek gerçekten güzeldi." dedi.

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