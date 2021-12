Verstappen: "Benim için sezonun dip noktası Silverstone'daki kaza sonrası hastaneye gitmekti"

Verstappen, Pazar günü Abu Dhabi'de gerçekleştirilen Formula 1 yarışında, piste giren güvenlik aracının da yardımıyla dramatik şekilde galibiyete ulaştı ve kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde etti.

Verstappen, şampiyonadaki ana rakibi Hamilton'la ilk kez şampiyonluk mücadelesi verdi ve yıl boyunca tekerlek tekerleğe savaştıkları gibi, birden fazla kez temas yaşadılar.

Temasların ikisi, kazayla sonuçlandı ve bunlardan ilki Silverstone, ikincisi ise Monza'ydı. İkili, her ikisinde de birbirlerine karşı sert yarıştılar.

Özellikle Silverstone, çok konuşuldu. Verstappen, Copse virajında, iç taraftan kendisini geçmeye çalışan Hamilton'ın temasıyla aracının kontrolünü kaybetti ve büyük bir süratle bariyerlere çarptı. Kazada 51G kuvvetine maruz kalan Verstappen, hastaneye götürüldü ve burada tıbbi testlerden geçti.

Abu Dhabi'deki kazandığı şampiyonluğun ardından, yıla dair en iyi ve en kötü anlarını belirleyen Verstappen, bu yıl kendisi için en dip noktanın Silverstone kazası olduğunu söyledi.

Verstappen, "Bütün akşam hastanede kalıp, kontrollerden geçmek benim için kesinlikle yılın en dip noktasıydı çünkü orada olmak istemiyorsunuz." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B is loaded onto a truck after his crash

Photo by: Sutton Images