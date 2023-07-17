Verstappen: "Benim dominasyonum sıkıcı değil!"

Verstappen'in iki Dünya Şampiyonluğu'nun ardından bu sezon için üçüncüsü de yolda gibi görünüyor. Hollandalı pilot Formula 1'de dominant bir dönemin tadını çıkarıyor ve çoğu söylemin aksine dominasyonunun sıkıcı olmadığını düşünüyor.

Red Bull, Mercedes ve şimdi tekrar Red Bull'un hakimiyet dönemlerinden sonra, sporun büyük bir kısmı en son 2021'de gördüğümüz gibi şampiyonluk için tekrar heyecan verici bir mücadele istiyor. Şampiyona lideri bu konuda, "Çok küçük bir kısım böyle düşünüyor olabilir."

"Çok yakın olduğumuz ya da olacağımızı düşündüğüm pek çok yıl geçirdim ama çeşitli nedenlerle bu gerçekleşmedi."

"Şimdi nihayet buradayız ve bundan keyif alıyorum. İnsanlar sık sık bunu sıkıcı bulup bulmadığımı soruyor ama hayır, bu sıkıcı değil. Takım olarak bunca yıldır çok çalıştığımız şey bu." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius

Verstappen şu anda takım arkadaşı Sergio Perez'in 99 puan önünde şampiyona lideri olarak yer alıyor. Bu puanların toplamı Red Bull'u Takımlar Şampiyonluğu'nda tek başına zirveye taşıyor: On yarışta 411 puan, 203 puanla ikinci sıradaki Mercedes'ten çok çok daha fazla.

Hollandalı pilot, "Bundan keyif alıyoruz ama aynı zamanda diğerlerinin de birkaç yıl önce bizim olduğumuz yerde olduğunu biliyoruz. Bizi yakalamak için çok zorlayacaklar ve ne yapmaya çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Yine de burada kalacağız ve zirvede bitirmeye çalışacağız. İşte bu yüzden benim dominasyonum sıkıcı değil!"