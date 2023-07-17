Verstappen: "Benim dominasyonum sıkıcı değil!"
2023 F1 Şampiyona lideri Max Verstappen, düşünülenin aksine mevcut dominasyonunun sıkıcı olmadığına inanıyor.
Verstappen'in iki Dünya Şampiyonluğu'nun ardından bu sezon için üçüncüsü de yolda gibi görünüyor. Hollandalı pilot Formula 1'de dominant bir dönemin tadını çıkarıyor ve çoğu söylemin aksine dominasyonunun sıkıcı olmadığını düşünüyor.
Red Bull, Mercedes ve şimdi tekrar Red Bull'un hakimiyet dönemlerinden sonra, sporun büyük bir kısmı en son 2021'de gördüğümüz gibi şampiyonluk için tekrar heyecan verici bir mücadele istiyor. Şampiyona lideri bu konuda, "Çok küçük bir kısım böyle düşünüyor olabilir."
"Çok yakın olduğumuz ya da olacağımızı düşündüğüm pek çok yıl geçirdim ama çeşitli nedenlerle bu gerçekleşmedi."
"Şimdi nihayet buradayız ve bundan keyif alıyorum. İnsanlar sık sık bunu sıkıcı bulup bulmadığımı soruyor ama hayır, bu sıkıcı değil. Takım olarak bunca yıldır çok çalıştığımız şey bu." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Erik Junius
Verstappen şu anda takım arkadaşı Sergio Perez'in 99 puan önünde şampiyona lideri olarak yer alıyor. Bu puanların toplamı Red Bull'u Takımlar Şampiyonluğu'nda tek başına zirveye taşıyor: On yarışta 411 puan, 203 puanla ikinci sıradaki Mercedes'ten çok çok daha fazla.
Hollandalı pilot, "Bundan keyif alıyoruz ama aynı zamanda diğerlerinin de birkaç yıl önce bizim olduğumuz yerde olduğunu biliyoruz. Bizi yakalamak için çok zorlayacaklar ve ne yapmaya çalıştıklarını çok iyi biliyoruz. Yine de burada kalacağız ve zirvede bitirmeye çalışacağız. İşte bu yüzden benim dominasyonum sıkıcı değil!"
Son Haberler
Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?
Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var? Yeni takımların kabulü konusunda FIA ve F1 arasında "savaş" mı var?
Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!
Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir! Söylentilere göre üç takım 2022 bütçe sınırını aşmış olabilir!
Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"
Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!" Toprak rakiplerini uyarıyor: "Şampiyona bitmedi, eskisi gibi sürüyorum!"
Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"
Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor" Vandoorne, De Vries'in gönderilmesi hakkında: "Red Bull'da işler böyle yürüyor"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar