Verstappen: "Beni örnek alan pilotlar, 'ikinci bir Max' olmayı istememeliler"
Max Verstappen, kendini rol model olarak gören genç pilotları, onun tarzını taklit etmek yerine kendileri olmaya odaklanmaya çağırdı.
26 yaşında olmasına rağmen şimdiden F1'e girmeyi uman pek çok genç pilot için bir rol model haline Verstappen, çok fazla eski pilotla kıyaslanmasına rağmen 1 numaralı tavsiyesi 'Kendiniz olun".
Formule1.nl adresine verdiği demeçte, birçok genç çocuğun rol modeli olduğu sorulduğunda Verstappen, "Bu doğru."
"Ve tabii ki bu çok güzel ama özellikle çocukların kendileri olmak istemelerini umuyorum. Çünkü ben de eskiden böyleydim, kimseyi örnek almazdım."
"Umarım onlar da benden biraz bunu alırlar: Her zaman kendiniz olun ve başkasını taklit etmeye çalışmayın."
"Tabii ki birinin hayranı olmak ya da 'İleride ben de bunu yapmak istiyorum' diye düşünmelerini sağlamak da güzel bir şey, çünkü başarı ilham verir. Ama ikinci bir Max olmak istememeliler."
"Çocukken yatak odamın duvarında sadece babamın posteri asılıydı. Sanırım onu da annem asmıştı." şeklinde yanıt verdi.
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