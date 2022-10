Verstappen: "Beni istatistikler değil, kazanmak mutlu ediyor"

Hollandalı pilot, pazar günü gerçekleştirilen yarışta harika bir performans sergiledi ve pit stoplarda kaybettiği zamana rağmen zafere ulaştı.

Yarışın ardından konuşan Max, "Açıkçası bizim için zorlu bir hafta sonu oldu. Bundan ötürü bugün gerçekten kazanmak istiyorduk."

"Başlangıçta her şey harika görünüyordu fakat o 11 saniyelik pit stoptan sonra tabii ki durum kolay değildi. Ayrıca güvenlik araçları nedeniyle grid oldukça yakındı."

"Yani durumu toparlamamız gerekti. Başlangıçta Charles ile iyi bir mücadeleye giriştim ve öne geçtiğim zaman da, yeni lastiklere stintin başında biraz fazla hasar verdiğimi hissettim. Bundan ötürü de ilk birkaç tur Lewis'i istediğim gibi yakalayamadım."

"Ardından lastikleri istediğim aralığa getirdim ve sonra adım adım yaklaştım. 12. virajda hamle yaptım ve sonraki turlarda DRS'den kurtulmak kolay olmadı."

"Charles'ı geçtiğimde de aynı şey oldu, birkaç tur boyunca DRS'de kalabiliyordu. Çok güçlü görünüyordu. Haliyle kolay olmadı."

"Yine de bizim için böylesine zor bir hafta sonunda kazandığımız için son derece mutluyuz."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images