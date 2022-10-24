Verstappen: "Beni istatistikler değil, kazanmak mutlu ediyor"

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Hollandalı pilot, pazar günü gerçekleştirilen yarışta harika bir performans sergiledi ve pit stoplarda kaybettiği zamana rağmen zafere ulaştı.

Yarışın ardından konuşan Max, "Açıkçası bizim için zorlu bir hafta sonu oldu. Bundan ötürü bugün gerçekten kazanmak istiyorduk."

"Başlangıçta her şey harika görünüyordu fakat o 11 saniyelik pit stoptan sonra tabii ki durum kolay değildi. Ayrıca güvenlik araçları nedeniyle grid oldukça yakındı."

"Yani durumu toparlamamız gerekti. Başlangıçta Charles ile iyi bir mücadeleye giriştim ve öne geçtiğim zaman da, yeni lastiklere stintin başında biraz fazla hasar verdiğimi hissettim. Bundan ötürü de ilk birkaç tur Lewis'i istediğim gibi yakalayamadım."

"Ardından lastikleri istediğim aralığa getirdim ve sonra adım adım yaklaştım. 12. virajda hamle yaptım ve sonraki turlarda DRS'den kurtulmak kolay olmadı."

"Charles'ı geçtiğimde de aynı şey oldu, birkaç tur boyunca DRS'de kalabiliyordu. Çok güçlü görünüyordu. Haliyle kolay olmadı."

"Yine de bizim için böylesine zor bir hafta sonunda kazandığımız için son derece mutluyuz."

Lewis Hamilton, Mercedes AMG, 2nd position, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, congratulate each other in Parc Ferme Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Bu aslında Dietrich'in de görmek isteyeceği bir yarıştı. Bu yüzden üzgünüm ama aynı zamanda tüm takımla ve hafta sonu boyunca gösterdikleri performansla da inanılmaz derecede gurur duyuyorum."

"Tabii ki pit stop hariç! Orada bir tabanca arızası vardı ve maalesef böyle şeyler olabiliyor. Fakat evet, kenetlenmeyi başardık ve takımlar şampiyonluğunu da kazandık. Ekibimle gurur duyuyorum... Piste dahi gelemeyen ve fabrikada çalışan tüm bu insanlar, aracı hazırlamak için muazzam bir çaba gösterdiler."

"Bunun için herkesle gurur duyuyorum."

Verstappen, uzun pit stopun ardından çok üzüldüğünü söyledi ve o an aklından ne geçtiği sorulduğunda şunları dile getirdi: "Aklımdan bir sürü küfür geçti. Gerçekten çok üzgündüm. Fakat hareketlendiğiniz andan itibaren başınızı eğmeniz ve işinize devam etmeniz gerekiyor."

"Bunu yapmak kolay değildi fakat neyse ki bu pist yarışmak için harika. Geriye düştüğünüz takdirde yarışınızın bittiği diğer bazı pistler gibi değil."

"Burası geçiş yapabileceğiniz düzgün bir yarış pisti. Ayrıca Charles'ı geçmeye çalıştığım ilk seferde de gördünüz, bu pist size pek çok farklı fırsat sunuyor, içeriden geçebilir yada dışarı açılıp, geri dönebilirsiniz."

"Burası iyi bir pist."

Verstappen, son bölümde orta lastiği seçmesiyle ilgili de şunları ekledi: "Takım bana yarış boyunca lastikler hakkında ne düşündüğümü sorup durdu."

"Sanırım benim geri bildirimlerim sayesinde de orta lastiği seçtiler. Bence doğrusu buydu. Yine de bunun çok önemli olduğunu sanmıyorum çünkü bence hem sert hem de orta lastiklerde hızlıydık."

"Neyse ki orta lastikler son ana kadar dayandı."

Verstappen, bir sezonda en çok yarış kazanan pilot olma rekoruna ortak olmasını ise umursamıyor.

Verstappen, "Daha önce de söylediğim gibi artık bir yılda daha fazla yarış var. Bu yüzden her zaman doğruyu göstermiyorlar."

"Harika bir sezon geçirdiğimiz ortada ama harika bir aracınız olduğunda çok sayıda yarış kazanabilirsiniz."

"Bu yıl pek çok yarış kazandığım için gurur duyuyorum ama bu tür istatistiklere pek bakmıyorum. Ben sadece yarışları kazandığım için mutluyum." dedi.