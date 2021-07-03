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Verstappen: “Bence son turum çok kötüydü"

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Max Verstappen, Avusturya’daki sıralama turlarının üçüncü bölümünde kendi standartlarına göre “kötü” bir hızlı tur attığını söyledi.

Verstappen: “Bence son turum çok kötüydü"

Max Verstappen, Red Bull Ring’deki ikinci yarışta da güçlü formunu koruyarak arka arkaya üçüncü kez pole pozisyonunu kazandı. 

Hollandalı pilot, 1:03.720’lik turuyla şampiyonadaki ana rakibi Lewis Hamilton’ın yaklaşık 0,3 saniye önünde seansı tamamlasa da McLaren pilotu Lando Norris’ten sadece 0.048 saniye daha hızlıydı.

Seansın ardından konuşan Verstappen, sıralamaların üçüncü bölümünden ve özellikle de son turundan memnun olmadığını vurguladı.

Red Bull pilotu, “Bence [son turum] çok kötüydü. Tabii ki birinci olmaktan mutluyum ama bu sonucu bu şekilde elde etmek konusunda mutlu değilim.”

“Bu yüzden, incelememiz gereken bir şey var. Ancak burada iki kez pole pozisyonu kazanmak güzel. Umarım bunu yarın iyi bir şekilde sonuçlandırırız.”

“Bence sıralamaların ilk ve ikinci bölümü iyi geçti, her şey sorunsuz ilerliyordu ve turlar yeterince iyiydi."

"Üçüncü bölümün ilk turunda ise 3. virajda lastiklerim kilitlendi. Bu harika değildi, sonra ikinci turumda piste ilk çıkan bendim, bu yüzden düzlüklerde zaman kaybettim ve 3. virajda daha iyi olmama rağmen turumu geliştiremedim. 

“Bu yüzden evet, birincilik için yeterli olsa da daha iyi bir üçüncü bölüm geçirmek isterdim.” dedi.

Verstappen, pazar günkü yarış hakkında da görüşlerini söyledi ve daha yumuşak lastiklerin işini biraz zorlaştırabileceğini belirtti.

“Geçen haftaya kıyasla daha yumuşak lastiklerdeyiz, bu yüzden yarışta lastik yönetimi zor olacak ama bunun dışında sadece kendi yarışıma odaklanacağım ve elbette kazanmaya çalışacağım. Fakat, bu asla doğrudan gerçekleşmez.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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