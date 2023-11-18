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Formula 1 Las Vegas GP
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Verstappen: "Bence bugün maksimum performans gösterdik"

Max Verstappen, Las Vegas GP sıralama turlarında üçüncü sırayı elde etti.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Günün ardından Verstappen, şunları söyledi: "Pist oldukça soğuk ve kaygan. Bir cadde pistinde olduğunuz için duvarlara olabildiğince yaklaşmaya çalışıyorsunuz ama bu her zaman çok kolay olmuyor."

"Yine de çok keyifliydi, bence maksimum performansımızı gösterdik. Ancak tüm hafta sonu boyunca tek tur performansında biraz eksik kaldığımız çok açık."

"Umarım yarışta lastikler konusunda yine iyi oluruz ve ilerleme kaydedebiliriz."

Pazar günkü yarıştan beklentileri sorulduğunda ise üç kez Dünya Şampiyonu, yarışın zorlu geçeceğinden bahsetti.

"Dün kendimi iyi hissettim ama bugün biraz daha hızlı olmak isterdim. Yarış zorlu olacak, burada puan almak da zor olacak."

"Güvenlik aracı görebiliriz. Ayrıca düzlük oldukça uzun, bu yüzden düzlükte çok fazla mücadele göreceğimizi düşünüyorum, umarım lastiklerde iyi oluruz."

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