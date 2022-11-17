Verstappen: "Ben takıma ve takım arkadaşlarıma hep iyi davrandım"

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Abu Dhabi'deki basın gününde hâlâ Brezilya GP'de yaşanan olaylar konuşuluyordu.

Sergio Perez ve Max Verstappen arasında yaşananlar, Brezilya GP'ye damga vurmuştu. O yarışta Red Bull, Verstappen'den Perez'e yer vermesini istemiş ancak Hollandalı pilot açıklamadığı bir "gerekçeyle" bunu reddetmişti.

Abu Dhabi'de konuşan Verstappen, Perez'le arasında hiçbir sorun olmadığını söyledi ve kendisine yönelik yapılan eleştirilere de yanıt verdi.

"Bahsettiğim şey sezon başlarında yaşananlarla ilgili. Bunu Mexico City'deki ekibe açıkladım ve onlar da anlayışla karşıladı. Sonra Brezilya'ya gittik ve orada savaşabileceğimizi düşündüm."

"Pazar günü aramızda bir yanlış anlaşılma oldu. Kimse bana önceden pozisyon değiştireceğimiz konusunda bir şey söylememişti. Son tura kadar da söylenmedi. Bunu yaptıkları zaman takımın cevabımın ne olacağını bilmesi gerekiyordu. Yarıştan sonra konuştuk ve meseleyi hallettik."

"Elbette bu tür konuları önceden konuşmamız gerektiği çok açık. Hiçbir zaman kötü bir takım arkadaşı olmadım - her zaman yardım ederim ve takım da bunu bilir. Her zaman takımın çıkarlarını ön planda tutarım."

Max Verstappen, Red Bull Racing Charles Leclerc, Ferrari Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

"Bir takım oyuncusu değilmişim ya da takım içinde hiçbir şeyle ilgilenmiyormuşum gibi gösterilmemin hiçbir anlamı yok."

"Takım arkadaşlarıma ve takıma karşı her zaman iyi davrandım. Her zaman yardıma açığım."

"Hedefimiz şampiyonayı ilk iki sırada tamamlamak. Hangi anlamda olursa olsun yardımcı olabileceksem, elbette bunu yapacağım."

"Geçen sefer durumu bence daha iyi idare etmeliydik. Herkes yanlış bir şey yaptığımı düşünüyor, oysa ben her zaman endişemin ne olduğunu ve bunu neden yapmayacağımı çok açık bir şekilde ifade ettim."

"Ancak bunu birbirimizle çok daha önce konuşmamız gerekirdi."

"Geçen hafta olanlardan sonra, büyük resmin farkında olmayan basın nedeniyle çok kötü göründüm."

"Okuduğum makaleler oldukça kötüydü. Basın aileme saldırdı; Kız kardeşime, anneme, kız arkadaşıma, babama... Gazeteciler tüm gerçekleri bilmemelerine rağmen her şey çok ileri bir noktaya geldi."

"Ayrıntılara girmeyeceğim. Bunlar benimle takım arasında kalacak. Ancak gerçekleri bilmeden basında saçma sapan şeyler yazmaları ve sosyal medyadaki tüm bu şeylere katkıda bulunmaları sinir bozucu. Hepsinden bıktım. Ben yanlış bir şey yapmadım, sadece insanlar yanlış anladı."



"Checo ile kesinlikle hiçbir sorunum yok. Her şey hakkında konuştuk ve bu çok önemliydi. Sonuç olarak, şimdi tekrar tam önümüze bakabilir ve şampiyonayı ilk iki sırada bitirmeye odaklanabiliriz."

"Takımımız sezonu hiçbir zaman ilk iki sırada tamamlayamadı. Eğer bu sonucu alabilirsek harika olacak. Yardım etmek için bir fırsat varsa bunu yaparım."