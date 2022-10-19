Verstappen: "Ben de hatalar yapıyorum çünkü robot değilim"
Max Verstappen, 2022 F1 şampiyonluğunu 2021 ile kıyaslamayı reddediyor ve her zaman hatalarını en aza indirmeye çalıştığını söylüyor.
Verstappen, son yarış Japonya Grand Prix'sini harika bir performansla kazanmayı başardı ve kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Hollandalı pilot, Suzuka'nın ardından en yakın rakibiyle arasını 113 puana çıkardı ve bu yıl şimdiye kadarki 18 yarışın 12'sinde zafere ulaştı.
Henüz 25 yaşında olmasına rağmen pek çok başarıya imza atan Verstappen, bu yıl 2021'e kıyasla nispeten daha rahattı.
Yine de iki şampiyonluğu karşılaştırmayı reddediyor.
Verstappen, "Daha önce de söyledim, bence bu iki sezon baştan sona çok farklı."
"Geçen yıl şampiyon olmak benim için çok özeldi. Ancak bu yıl da araçların çok farklı olması nedeniyle çok özeldi."
"Ayrıca sezona zorlu başlangıç yapmamıza rağmen takım olarak çalışma şeklimiz de iyiydi."
"O birkaç yarışın ardından takım olarak gerçekten iyi çalıştığımızı düşünüyorum, neredeyse hiç hata yapmadık ama iki yılı karşılaştıramazsınız çünkü bunlar çok farklı yıllar." dedi.
Verstappen, 2022'de daha iyi sürdüğünü reddetti ve bir robot olmadığı için kendisinin de hatalar yaptığını söyledi.
"Bence her zaman bir yıla dönüp bakarsınız ve 'neyi daha iyi yapabilirdim?' diye düşünürsünüz."
"Her zaman daha komple bir sürücü olmaya çalışıyoruz ama bizler robot değiliz, hata yapıyoruz, herkes hata yapıyor."
"Önemli olan bunu en aza indirmeye çalışmak ve bazı durumlarda riski de en aza indirmek."
"Bazen bu açıdan her şey daha iyi gidiyor ve genel olarak tüm sezon boyunca öyle olduğunu düşünüyorum."
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