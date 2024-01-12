Verstappen: "Ben de bana verilen araca uyum sağlamak zorundayım"

Geçtiğimiz iki sezonda Verstappen, Red Bull'dan en iyi şekilde yararlanarak 2022 ve 2023 sezonlarını 34 galibiyetle domine ederken, takım arkadaşı Sergio Perez aracın gelişimine ve ideal kurulumlarına ayak uydurmakta zorlandı.

Önceki takım arkadaşları Pierre Gasly ve Alexander Albon'un da ayak uydurmak için çabalarının olumsuz sonuçlanmasıyla takımdan gönderilmelerinin ardından Red Bull'un Verstappen etrafında inşa edildiği iddialarına yol açtı.

Ancak Motorsport.com'a özel olarak konuşan Verstappen, kendine özgü sürüş tarzının abartıldığını düşünüyor ve herkes gibi otomobilin limitte nasıl sürülmesi gerektiğine uyum sağlaması gerektiğini açıklıyor.

Verstappen, "İnsanlar size, 'Sürüş tarzın nedir' diye sorduklarında size cevap veremem. Çünkü bu belirli durumlara uyum sağlayabilmekle ya da otomobilin neyi sevdiğiyle ilgili bir şey."

"Ne istiyorum? Daha fazla yol tutuş istiyorum. İstediğiniz pek çok şey var, bazı şeyler gerçekçi değil. Bu yüzden bana verilen araca uyum sağlıyorum." dedi.

Photo by: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing

Verstappen'in güçlü bir ön tarafa sahip bir otomobilden hoşlandığı ve dengesiz bir arka tarafla başa çıkmak için esrarengiz bir yeteneğe sahip olduğu söylenirken, takımın sadece istenen bir dengeyi takip etmek yerine daha hızlı bir otomobil yaratmaya çalıştığını belirtti.

Verstappen, "Yıl boyunca ekip sadece aracı daha hızlı hale getirmek için geliştirmeler yapıyor. Belirli bir denge yönünü ya da başka bir şeyi takip etmeye çalışmak için değil."

"Sadece genel yükler, genel yol tutuş, güncellemelerden kazanıyorsunuz. Aracın davranışından oldukça memnunum. Ancak araç biraz daha önden kayıyorsa sürüşümü buna göre uyarlamam gerekiyor. Ya da daha fazla arkadan kayma varsa aynı şekilde."

"Bence gayet iyiydi. Bazı yarışlarda daha fazla önden kayma ya da daha az önden kayma oluyor. Denge açısından çok inişli çıkışlı, her zaman burun üzerinde değil. Bazı pistlerde bu şekilde kullanamazsınız." dedi.

Red Bull'un RB19'unun yarışta rakiplerine kıyasla sıralama turlarına göre neden bu kadar güçlü olduğu sorulduğunda Verstappen, "Bilmiyorum, yarışta sihirli bir şey yaptığımızı düşünmüyorum."

"Normal ayarlarımızı yapıyoruz. Bence diğer isimler harika bir sıralama geçiriyor ama sonra iyi bir yarış geçirmiyorlar, ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur."

"Elbette her zaman yarış performansına bakarsınız ama sıralama turlarında da hızlı olmak istiyoruz. Sadece yarışa odaklanmak için yaptığımız garip bir şey değil." dedi.