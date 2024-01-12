Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Verstappen: "Ben de bana verilen araca uyum sağlamak zorundayım"

Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, Red Bull aracının takım arkadaşlarına kıyasla kendisine daha uygun olduğu yönündeki iddialar karşısında, kendisinin de bu araca uyum sağlaması gerektiğini söyledi.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
Yardımcı Editör Alex Kalinauckas
Yayın tarihi
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Geçtiğimiz iki sezonda Verstappen, Red Bull'dan en iyi şekilde yararlanarak 2022 ve 2023 sezonlarını 34 galibiyetle domine ederken, takım arkadaşı Sergio Perez aracın gelişimine ve ideal kurulumlarına ayak uydurmakta zorlandı.

Önceki takım arkadaşları Pierre Gasly ve Alexander Albon'un da ayak uydurmak için çabalarının olumsuz sonuçlanmasıyla takımdan gönderilmelerinin ardından Red Bull'un Verstappen etrafında inşa edildiği iddialarına yol açtı.

Ancak Motorsport.com'a özel olarak konuşan Verstappen, kendine özgü sürüş tarzının abartıldığını düşünüyor ve herkes gibi otomobilin limitte nasıl sürülmesi gerektiğine uyum sağlaması gerektiğini açıklıyor.

Verstappen, "İnsanlar size, 'Sürüş tarzın nedir' diye sorduklarında size cevap veremem. Çünkü bu belirli durumlara uyum sağlayabilmekle ya da otomobilin neyi sevdiğiyle ilgili bir şey."

"Ne istiyorum? Daha fazla yol tutuş istiyorum. İstediğiniz pek çok şey var, bazı şeyler gerçekçi değil. Bu yüzden bana verilen araca uyum sağlıyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Max Verstappen, Red Bull Racing

Verstappen'in güçlü bir ön tarafa sahip bir otomobilden hoşlandığı ve dengesiz bir arka tarafla başa çıkmak için esrarengiz bir yeteneğe sahip olduğu söylenirken, takımın sadece istenen bir dengeyi takip etmek yerine daha hızlı bir otomobil yaratmaya çalıştığını belirtti.

Verstappen, "Yıl boyunca ekip sadece aracı daha hızlı hale getirmek için geliştirmeler yapıyor. Belirli bir denge yönünü ya da başka bir şeyi takip etmeye çalışmak için değil."

"Sadece genel yükler, genel yol tutuş, güncellemelerden kazanıyorsunuz. Aracın davranışından oldukça memnunum. Ancak araç biraz daha önden kayıyorsa sürüşümü buna göre uyarlamam gerekiyor. Ya da daha fazla arkadan kayma varsa aynı şekilde."

"Bence gayet iyiydi. Bazı yarışlarda daha fazla önden kayma ya da daha az önden kayma oluyor. Denge açısından çok inişli çıkışlı, her zaman burun üzerinde değil. Bazı pistlerde bu şekilde kullanamazsınız." dedi.

Red Bull'un RB19'unun yarışta rakiplerine kıyasla sıralama turlarına göre neden bu kadar güçlü olduğu sorulduğunda Verstappen, "Bilmiyorum, yarışta sihirli bir şey yaptığımızı düşünmüyorum."

"Normal ayarlarımızı yapıyoruz. Bence diğer isimler harika bir sıralama geçiriyor ama sonra iyi bir yarış geçirmiyorlar, ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur."

"Elbette her zaman yarış performansına bakarsınız ama sıralama turlarında da hızlı olmak istiyoruz. Sadece yarışa odaklanmak için yaptığımız garip bir şey değil." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Van Buren: "Şampiyonada önde olmak, rüzgar tüneli süresinden daha önemli"
Sonraki haber Grosjean: "Komatsu için çok mutluyum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Filip Cleeren
Daha fazlası
Filip Cleeren
Stella, 'dürüst' McLaren yaklaşımını açıkladı

Stella, 'dürüst' McLaren yaklaşımını açıkladı

Formula 1

Stella, 'dürüst' McLaren yaklaşımını açıkladı Stella, 'dürüst' McLaren yaklaşımını açıkladı

McLaren, 2024 hedefini sonuç değil, gelişim olarak belirledi

McLaren, 2024 hedefini sonuç değil, gelişim olarak belirledi

Formula 1

McLaren, 2024 hedefini sonuç değil, gelişim olarak belirledi McLaren, 2024 hedefini sonuç değil, gelişim olarak belirledi

Brown'a göre F1, rekabet anlamında IndyCar'a benzeyecek

Brown'a göre F1, rekabet anlamında IndyCar'a benzeyecek

Formula 1

Brown'a göre F1, rekabet anlamında IndyCar'a benzeyecek Brown'a göre F1, rekabet anlamında IndyCar'a benzeyecek

Max Verstappen
Daha fazlası
Max Verstappen
Windsor, Verstappen'in Hamilton ve Schumacher'in şampiyonluk sayısına ulaşacağını düşünüyor

Windsor, Verstappen'in Hamilton ve Schumacher'in şampiyonluk sayısına ulaşacağını düşünüyor

Formula 1

Windsor, Verstappen'in Hamilton ve Schumacher'in şampiyonluk sayısına ulaşacağını düşünüyor Windsor, Verstappen'in Hamilton ve Schumacher'in şampiyonluk sayısına ulaşacağını düşünüyor

Red Bull, yeni RB20'yi 8 Şubat'ta tanıtacak

Red Bull, yeni RB20'yi 8 Şubat'ta tanıtacak

Formula 1

Red Bull, yeni RB20'yi 8 Şubat'ta tanıtacak Red Bull, yeni RB20'yi 8 Şubat'ta tanıtacak

Marko, Verstappen'in desteği sayesinde iki yıl daha Red Bull'da kalacak

Marko, Verstappen'in desteği sayesinde iki yıl daha Red Bull'da kalacak

Formula 1

Marko, Verstappen'in desteği sayesinde iki yıl daha Red Bull'da kalacak Marko, Verstappen'in desteği sayesinde iki yıl daha Red Bull'da kalacak

Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Wache: "Rakipleri yakalamak için kopyalamak tek başına yeterli değil"

Wache: "Rakipleri yakalamak için kopyalamak tek başına yeterli değil"

Formula 1

Wache: "Rakipleri yakalamak için kopyalamak tek başına yeterli değil" Wache: "Rakipleri yakalamak için kopyalamak tek başına yeterli değil"

2023 F1 teknik: Red Bull, daha ileri gitmek için yeni yollar buldu

2023 F1 teknik: Red Bull, daha ileri gitmek için yeni yollar buldu

Formula 1

2023 F1 teknik: Red Bull, daha ileri gitmek için yeni yollar buldu 2023 F1 teknik: Red Bull, daha ileri gitmek için yeni yollar buldu

Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"

Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"

Formula 1

Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor" Newey: "Verstappen'in zihinsel kapasitesi diğer büyük F1 pilotlarına benziyor"

Son Haberler

F1'in en büyük sponsorluk anlaşmaları hangi takımlarda?

F1'in en büyük sponsorluk anlaşmaları hangi takımlarda?

F1 Formula 1

F1'in en büyük sponsorluk anlaşmaları hangi takımlarda? F1'in en büyük sponsorluk anlaşmaları hangi takımlarda?

Albon, F1 kariyerindeki yeniden doğuşun altındaki zihniyet değişimini anlattı

Albon, F1 kariyerindeki yeniden doğuşun altındaki zihniyet değişimini anlattı

F1 Formula 1

Albon, F1 kariyerindeki yeniden doğuşun altındaki zihniyet değişimini anlattı Albon, F1 kariyerindeki yeniden doğuşun altındaki zihniyet değişimini anlattı

2024'te takımlar sadece üç motor kullanabilecek

2024'te takımlar sadece üç motor kullanabilecek

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

2024'te takımlar sadece üç motor kullanabilecek 2024'te takımlar sadece üç motor kullanabilecek

2024 F1 motorunu ilk kez çalıştıran Alpine, yeni bir yazılım deneyecek

2024 F1 motorunu ilk kez çalıştıran Alpine, yeni bir yazılım deneyecek

F1 Formula 1

2024 F1 motorunu ilk kez çalıştıran Alpine, yeni bir yazılım deneyecek 2024 F1 motorunu ilk kez çalıştıran Alpine, yeni bir yazılım deneyecek

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2024 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol