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Formula 1 İtalya GP

Verstappen: "Ben bir mühendis değilim ancak araçtaki tüm sorunları söyledim"

Red Bull pilotu Max Verstappen şu anda araçta nelerden memnun olmadığı konusunda çok net.

Ezel Tan
Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 defends from Lando Norris, McLaren MCL38

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20 defends from Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Max Verstappen, altıncılıkla yetinmek zorunda kaldığı İtalya Grand Prix'sinin ardından sert bir değerlendirme yaptı.

Verstappen şöyle dedi: “Bugün oldukça sıkıcıydı. Çok yavaştık. Pit stop bana biraz zaman kaybettirdi ve küçük bir sorun yaşadığımız için yarışın çoğunda tam güçle süremedim."

"Bence en azından bundan daha rekabetçi olmak için strateji konusunda daha fazlasını yapabilirdik."

"Bu sonucu değiştirmezdi ama yarışı mümkün olan en iyi şekilde tamamlayamadık.”

"Lando'nun kazanamaması bir bakıma hasar sınırlaması anlamına geliyor fakat şampiyonaya bu şekilde bakmak istemiyorum. Kendi gücümüzle ilerlemek zorundayız. Bugün ve aslında tüm hafta sonu gerçekten çok kötüydü.”

“Sorunlar hakkında pek çok şey söyledim; şimdi araçta değişiklikler yapmak takıma bağlı. Altı ila sekiz ay içinde baskın bir araçtan sürülemez bir araca dönüştük."

"Bunu çok garip buluyorum ve bu nedenle tüm aracın altını üstüne çevirmemiz gerektiğini düşünüyorum.”

"Mühendislik diplomam yok fakat sorunlar hakkında söylemem gereken her şeyi söyledim. Bir şeyler yapmamız gerektiği açık ama bunu hızlı bir şekilde çözmek kolay değil.”

Verstappen, yarışta daha fazlasını yapmasının mümkün olmadığını da ekledi.

"Yarış bu durumda mümkün olan en maksimum sonucu elde ettik, fakat araç hazırlığı konusunda en iyisini yapmaktan çok uzaktık."

"Yarışta araç hızlı değildi, sadece kendimizle mücadele ettik ve başarısız bir pit stop da yardımcı olmadı."

"Strateji en iyisi olmaktan uzaktı, bazı sürücüler tek pit stopla yarıştı ve biz iki pit stopu seçtik ki bu en iyi seçenek değildi."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Yarışın çoğunda motor sorunları nedeniyle gücü kısmak zorunda kaldık. Sonuç olarak kötü bir yarıştı."

"Tam motor gücüyle de kötü olabilirdi ama daha rekabetçi olabilirdik."

"Eğer araçta bir değişiklik yapmazsak, şu andan itibaren sezon sonuna kadar kötü olacak. Yapacak çok işimiz var.”

Şampiyonadaki durum sorulduğunda Verstappen, “Şu anda her iki şampiyonluk da gerçekçi değil."

"Hangi piste gittiğimizin bir önemi yok. Şu anki gidişata göre her yerde kötüyüz. Çok fazla değişikliğe ihtiyacımız var. Araç kontrol edilebilir değil, büyük denge sorunlarımız var. Bu sadece tek tur için değil, arka arkaya turlar için de geçerli." cevabını verdi.

Sonuç olarak, Red Bull'un Adrian Newey'nin varlığını ne ölçüde özlediği sorusu akıllara geliyor.

“Her zaman Adrian'ın kalmasını istediğimi söyledim. Fakat mesele bu değil. Geçen yıl en baskın araca sahiptik ve onu bir canavara dönüştürdük.”

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