Verstappen: "Ben aracı kendi tarzımda sürüyorum fakat bu diğerlerine uymayabilir"

Hollandalı pilot birkaç yıldır Red Bull takımının lider pilotu konumunda ve takımın genellikle araç gelişiminde Hollandalı pilotun stiline odaklandığı görüşleri var.

Bu, diğer sürücülerin Red Bull'un ürettiği araçları Verstappen kadar iyi sürememesiyle destekleniyor.

Genel görüş Verstappen'in sürüş tarzı sayesinde Red Bull aracındaki kusurları kısmen de olsa örtebildiği yönünde.

Bu konuda Formula.hu'ya özel bir röportaj veren Verstappen, kendisi için işe yarayan şeylerin herkes için işe yaramayabileceğini söyledi.

"Kendi adıma konuşursam, aracın ön tarafının virajları iyi dönmesini seviyorum."

"Hızlı ve çok sağlam dönmesi hoşuma gidiyor fakat şeylerin de dengeli olması lazım."

"Her şeyi ön tarafa göre yapıp, arka tarafın otomatik şekilde takip etmesini bekleyemezsiniz. İyi bir orta yol bulmaya çalışmalısınız fakat benim orta yolum başkalarından farklı olabilir."

"Herkesin kendine has bir sürüş tarzı var, dolayısıyla benim için işe yarayan bir şey başkası için işe yaramayabilir."

"Diğer sürücüler farklı şekilde sürüyor ve onlar da çok hızlı."

"Bu yüzden, benim aracımın davranış şekli bana doğal geliyor çünkü bu tür araçları seviyorum. Fakat başkaları için doğru yol bu olmayabilir."