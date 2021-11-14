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Verstappen: "Belki de bizim de yumuşak lastikle başlamamız lazımdı"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, yarışa yumuşak lastikle başlamayarak hata yapmış olabileceklerini düşünüyor.

Verstappen: "Belki de bizim de yumuşak lastikle başlamamız lazımdı"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, sprint sıralama yarışı için yumuşak lastik tercihi yaptı ve orta lastikle başlayan Max Verstappen'i geçerek galibiyete uzandı.

Verstappen yarıştan sonra şöyle dedi: "Gerçekten yapabileceğimiz pek bir şey olduğunu düşünmüyorum."

"Lastiklerinin yumuşak olduğunu öğrendiğim anda, zor bir yarış olacağını anladım. Ayrıca güneş kaybolduğu için pist sıcaklığı gerçekten düştü. Bu kesinlikle yumuşak lastiklere yardımcı olan bir şeydi."

"Yani bir şey olduktan konuşmak her zaman kolay oluyor ama biz de yumuşakla piste çıkabilirdik. Aynı zamanda vites senkronizasyonunu da kaybettim. Bu yüzden her vitesten ilk kez geçtiğimde, geçişler daha yavaş oluyordu, bu da tur zamanına mâl oldu. Özellikle ilk viraja gelirken sağlam geçişler istiyorsunuz ancak neden böyle olduğuna bakacağız."

"Fakat o noktadan sonra bence iyi bir tempo yakaladık. Valtteri ile aradaki farkı kapattım fakat sonrasında takip etmek çok zordu. Lastikler gerçekten çok fazla ısındı, geriye çekilmeye çalıştım, sonra yakalamaya başladım. Fakat lastikler artık o kadar da iyi durumda değildi ve yapamadık."

"Bu pist lastik anlamında çok agresif. Fakat yine de denedim ve günün sonunda elimizde iki puan daha var."

Lewis Hamilton'ın 20. sıradan beşinciliğe çıkması göz önüne alındığında, Mercedes'in hızının endişe verici olup olmadığı sorusuna Verstappen, "Elbette biraz endişe verici. Ancak bugün üçüncü ile aradaki farka bakarsanız, 18 saniye kadar arkamızdalardı. Gerçekten yavaşlardı. İlk 10 aracı geçmek oldukça kolay çünkü onlar, bu seviyeden kilometrelerce uzaktalar Yine de iyi bir tempoları var ve yarın oldukça farklı bir yarış olacak. Pist sıcaklığı muhtemelen bunun iki katına çıkacak ve sonra her şey daha zor olacak."

"Umarım daha sıcak pist bizim için daha iyi olur bakalım. Bugün pit stopsuz bir yarıştı. Böylece insanlar lastik kumarı oynadılar. Biz de geçişmesi zor araçlarla yarışıyoruz. Hal böyle olunca pit stoplara ihtiyaç duyuyoruz." dedi.

Sergio Perez ise tüm yarışı Carlos Sainz'ı geçmeye çalışarak geçirdi ve bunu başaramayıp, dördüncü sırada finiş gördü.

Perez şöyle konuştu: "Harika bir gün değildi. Startta Max'in arkasındaydım ve bence biraz kötü bir başlangıç yaptı. Sonra yanımıza Ferrari geldi. Normalde onu kolayca geçebileceğimi düşünüyordum ancak son viraja girişte çok zorlandım. Son virajdan iyi şekilde çıkmayı başaramadım ve bu da biraz beni etkiledi."

"Yumuşak lastiklerden böyle bir performans bekliyorduk ama başlangıçta onları ardımızda tutabileceğimizi hissetmiştik. Ancak durum böyle değildi."

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