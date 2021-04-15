Verstappen: "Belki de Bahreyn performansımız tek seferlikti"

Bahreyn hafta sonuna damgasını vuran isim Red Bull pilotu Max Verstappen'di çünkü Hollandalı pilot, tüm antrenman seanslarını ve sıralama turlarını ilk sırada tamamladı.

Ancak yarışta, Mercedes farklı strateji ve Lewis Hamilton'ın güçlü sürüşüyle zafere ulaşmayı başardı.

Red Bull'u Bahreyn performansını Imola'ya taşıyıp taşıyamayacağı merak ediliyor ve konu hakkında konuşan Verstappen, olumlu fakat temkinli kalıyor.

Bahreyn'deki mücadeleyi Imola'da görmek isteyip istemediği sorusuna Verstappen, "Evet, umarım finiş pozisyonu açısından tam tersi olur!"

"Bence genel anlamda bizim için çok olumlu bir hafta sonuydu. Fakat tabii ki yarışı kazanamamak biraz hayal kırıklığı yarattı. Yine de ikincilik kötü bir sonuçsa, o zaman 22 yarışı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Çok rekabetçi bir aracımız var gibi görünüyor. Elbette buradaki şartlar tamamen farklı olacak. Geçen yıla baktığımızda burada oldukça rekabetçiydik ve genel olarak sürüş yapması harika bir pistteyiz. Umarım aracımız yine çok rekabeti olur. Fakat bunun olmaması için bir sebep görmüyorum ve bu sadece cesaret verici."

"Elbette kazanabileceğimiz bir araçla yarışlara geliyor olmak her şeyi daha kolay hale getiriyor. Bu yüzden çok mutluyum. Ancak burası Bahreyn değil, o yüzden ne kadar rekabetçi olacağımızı göreceğiz." cevabını verdi.

Mick Schumacher, Haas F1, and Max Verstappen, Red Bull Racing Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Verstappen, ilginç şekilde Bahreyn'deki mağlubiyete rağmen son derece sakindi.

Bu konudaki görüşü sorulduğunda, "Ben her zaman çok sakinim! (gülüyor) Dediğim gibi eğer bu, kötü bir sonuçsa önümüzdeki 22 yarışı sabırsızlıkla bekliyorum. Damalı bayrağı gördüğüm zaman hayal kırıklığına uğradım, ancak geride kalan bu yıllarda ilk yarıştan sonra kaybedilen hiçbir şey olmadığını öğrendim."

"En önemli şey puan kazanmanız. Bu sefer genel olarak çok rekabetçi bir paketimiz var, belki birinci olamadık, fakat ikinci olup iyi puanlar aldık, ki bu dünyanın sonu değil. Sezonun geri kalanı için yaklaşımım bu. Daha iyisini yapabileceğimiz 22 yarış daha var." dedi.

Mercedes, Bahreyn'deki yarışta orta lastiklerle daha iyi görünürken, Red Bull daha yumuşak lastiklerle daha iyiydi.

Bunun sebebi sorulduğunda Verstappen, "Bunun ayarlarla ilgili olduğunu sanmıyorum. Sıralama turlarında turlara baktığımda, Lewis'in 10. virajda bir hata yaptığını düşünüyorum. Bu yüzden aradaki fark 0.3 saniyeliydi. Aksi takdirde sıralama turlarında aradaki fark 0.1 saniye olurdu."

"Yani yarışta bize kıyasla farklı stratejiler yaptılar, bu yüzden sadece yetişmeye çalıştık ve oldukça eşittik. Sonunda yeni lastiklerle ona yetiştim ve bu araçlarla öndeki takip etmek çok zor. Yani orta lastiklerle, yumuşak lastiklere kıyasla daha hızlı olduklarını sanmıyorum." dedi.

Verstappen, Mercedes'in yarıştaki güçlü performansına şaşırmadığını da ekledi.

"Yarışta bu kadar yakın olmalarına gerçekten şaşırmadım. Çünkü daha önce de söylediğim gibi, sıralama turlarında mükemmel bir tur attıklarını düşünmüyorum. Çok yakınlar, bazen söylemekten kaçınsalar da çok yakınlar. Ancak evet, bu kesinlikle kaçırılmış bir fırsat. Ancak aracının en hızlısıysa o zaman bunun bir önemi yok, çünkü o zaman önde bitirmek için 22 yarışınız daha oluyor."

"Dediğim gibi, burası Bahreyn değil. Bahreyn beki de tek seferlikti. Umarım öyle değildir. Bunun olmayacağına dair iyi bir his var. Ayrıca yarışta birkaç sorunla boğuştuğumu da söylemem gerekiyor."

"Bu yüzden genel olarak bizim için en kolay yarış değildi. Bu yüzden kesinlikle orada gösterdiğimizden daha iyisini yapabiliriz. Fakat diğer tarafta onlar da daha iyisini yapabilirler. Bu yüzden sadece gelişmeye devam etmemiz ve daha hızlı hale gelmek için aracın her kısmını geliştirmemiz gerekiyor." dedi.