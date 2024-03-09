Verstappen: "Bearman umarım 'Q3'e kalamadım' diye kendine kızmıyordur çünkü harika bir iş yaptı"
Max Verstappen, Formula 1'e ilk kez katılan Oliver Bearman'ın gösterdiği etkileyici performans sonrası kendisine "mutlu olması" tavsiyesinde bulundu.
Oliver Bearman, Scuderia Ferrari
Mark Sutton / Motorsport Images
Carlos Sainz'ın apandisit nedeniyle ameliyata alınmasından sonra Ferrari ile 3. antrenman seansında piste çıkan Oliver Bearman, oldukça zor bir görevle karşı karşıyaydı.
Sıralama turlarını 11. sırada bitirdi ve son bölüme kalmayı sadece 0.036 saniye ile kaçırdı.
Verstappen, Bearman'ın Cuma günkü performansı üzerine şöyle konuştu: "İlk kez böyle bir pistte sürüş yapmak çok zor. Bence yaptığı şey çok etkileyiciydi."
"3. antrenman seansındaki ilk birkaç turunu izliyordum, çünkü birinin araçta rahat olup olmadığını anlayabileceğiniz yer orasıdır."
"İkinci ya da üçüncü turda 'Tamam, bu güçlü bir başlangıç' dedim. Bunu görmek hoşuma gitti."
"11. olmak, -sanırım o sırada pole pozisyonundan sadece 0.6 saniye uzaktaydı- daha fazlasını isteyemeyeceğiniz bir performans."
"İnanılmaz bir iş çıkardı. Umarım biraz da keyif almıştır çünkü yeni bir takıma ve yeni bir araca gelip, bir F1 aracını ilk kez bu pistte sürmek oldukça zordur."
"Umarım kendisinden memnundur ve 'Q3'e giremedim' falan demiyordur çünkü bence padoktaki herkes onun harika bir iş çıkardığını gördü."
Oliver Bearman, Ferrari SF-24
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
Bearman'ın yeni takım arkadaşı Charles Leclerc, İngiliz sürücünün "hazır olabilmesi için anlaması gereken çok şey olduğu için" 3. antrenman seansından önce yeni takım arkadaşıyla konuşacak zamanı bile olmadığını söyledi.
Leclerc, "Burası kesinlikle takvimin en zor pistlerinden biri, bir cadde pisti ve aynı zamanda çok hızlı. Fakat her şeyin mükemmel şekilde üstesinden geldi."
"Konuşacak pek vaktimiz olmadı. Bu sabah geldiğinde ona söylediğim tek şey 'Heyecanlı mısın?' oldu. O da 'Sabırsızlanıyorum' dedi."
"Bu cevabı bekliyordum ve Ferrari'deki ilk yarışı için duyduğu heyecanı görmek güzeldi. Gerçekten harika bir iş çıkardı." dedi.
Son olarak Sergio Perez şunları söyledi: "Çok etkileyiciydi çünkü burası, ilk F1 yarışınıza çıkmak istemeyeceğiniz bir yer."
"Sonuçta en zorlu pistlerden biri, en çok risk almanız gereken; araçla ve dengeyle en iyi noktada olmayı istediğiniz bir yer."
"Yani başardığı şeye büyük saygı duyuyorum. Bence gerçekten güçlü bir iş çıkardı. Bu da onun bu fırsat için ne kadar iyi hazırlandığını gösteriyor. Tebrikler ona."
Oliver Bearman, Scuderia Ferrari, in the garage
Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images
Leclerc ayrıca Bearman'ın ortaya koyduğu performansın Ferrari'nin sürücü gelişim programı ve simülatörde izlediği yolun "ne kadar iyi olduğunu" gösterdiğini düşünüyor.
Leclerc, "Simülatörde oldukça fazla çalışma yapıldı. Hemen ritim yakaladığını görmekten gerçekten mutluyum çünkü bu aynı zamanda simülatördeki ekibimizin harika bir iş çıkardığı ve fabrikada yaptığı tüm hazırlıkların işe yaradığını gösteriyor."
"Yine de bu onun yeteneğinden hiçbir şeyi yapana atmıyor, gösterdiği performans her halükarda son derece etkileyiciydi." dedi.
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