Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Brivio, Alpine'in sezonuna 10 üzerinden 7 veya 8 veriyor
Formula 1 Haberler

Verstappen, BBC'nin "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" ödülünü kazanamadı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Max Verstappen, BBC tarafından düzenlenen oylamada "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" dalında aday gösterilse de kazanmayı başaramadı.

Verstappen, BBC'nin "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" ödülünü kazanamadı

Bu yıl Formula 1 kariyerinin en iyi sezonunu geçiren ve ilk kez şampiyonluk savaşı veren Verstappen, yılı 10 galibiyet, 18 podyum ve 10 pole pozisyonu ile tamamlayıp, şampiyon olmayı başarmıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından Verstappen, BBC tarafından düzenlenen özel bir etkinlikte "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" alanında aday gösterilmişti.

Hollandalı sürücü bu ödül için, Saul 'Canelo' Alvarez, Rachael Blackmore, Tom Brady, Novak Djokovic ve Elaine Thompson-Herah ile çekişiyordu.

Fakat ödülü kazanan ismin Verstappen değil, 32 yaşındaki İrlandalı kadın jokey Rachael Blackmore olduğu açıklandı.

Blackmore, Nisan ayında prestijli Grand National'ı kazanan ilk kadın olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu ödülü kazanan son Formula 1 pilotu Sebastian Vettel'di.

paylaşım
yorumlar
Brivio, Alpine'in sezonuna 10 üzerinden 7 veya 8 veriyor
Önceki haber

Brivio, Alpine'in sezonuna 10 üzerinden 7 veya 8 veriyor
Yorumları görüntüle
Casper Bekking Daha fazlası
Casper Bekking
Norris, Verstappen'e destek verdi: "Mercedes daha hızlı araca sahipti" Abu Dabi GP
Formula 1

Norris, Verstappen'e destek verdi: "Mercedes daha hızlı araca sahipti"

Abu Dhabi F2 testi 2. gün: Drugovich ve MP Motorsport lider Abu Dhabi Aralık testi
FIA F2

Abu Dhabi F2 testi 2. gün: Drugovich ve MP Motorsport lider

MP Motorsport, 2022 F2 sezonu için Drugovich ile anlaştı
FIA F2

MP Motorsport, 2022 F2 sezonu için Drugovich ile anlaştı

Max Verstappen Daha fazlası
Max Verstappen
Red Bull: "Abu Dhabi'deki tartışma Verstappen'in şampiyonluğunu lekelemeyecek"
Formula 1

Red Bull: "Abu Dhabi'deki tartışma Verstappen'in şampiyonluğunu lekelemeyecek"

Marko: "Masi'ye destek olacak bir sistem yaratmak gerekiyor"
Formula 1

Marko: "Masi'ye destek olacak bir sistem yaratmak gerekiyor"

Verstappen: "En çok Zandvoort ve Abu Dhabi'de baskı hissettim" Sezon sonu testi
Formula 1

Verstappen: "En çok Zandvoort ve Abu Dhabi'de baskı hissettim"

Red Bull Racing Daha fazlası
Red Bull Racing
Red Bull, Milton Keynes'te Verstappen'in şampiyonluğunu kutladı
Haber video
Formula 1

Red Bull, Milton Keynes'te Verstappen'in şampiyonluğunu kutladı

Verstappen, Red Bull 'yanlış bir şey yapmadığı' için rahat Abu Dabi GP
Formula 1

Verstappen, Red Bull 'yanlış bir şey yapmadığı' için rahat

Marko: "Verstappen henüz en iyi seviyesinde bile değil" Abu Dabi GP
Formula 1

Marko: "Verstappen henüz en iyi seviyesinde bile değil"

Son Haberler

Verstappen, BBC'nin "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" ödülünü kazanamadı
Formula 1 Formula 1

Verstappen, BBC'nin "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" ödülünü kazanamadı

Brivio, Alpine'in sezonuna 10 üzerinden 7 veya 8 veriyor
Formula 1 Formula 1

Brivio, Alpine'in sezonuna 10 üzerinden 7 veya 8 veriyor

Vettel: "Artık daha mutluyum ama Ferrari'deki günlerimden pişmanlık duymuyorum"
Formula 1 Formula 1

Vettel: "Artık daha mutluyum ama Ferrari'deki günlerimden pişmanlık duymuyorum"

Ralf: "Mazepin, F1'de yarışmak yerine başka bir şey yapmalı"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Mazepin, F1'de yarışmak yerine başka bir şey yapmalı"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.