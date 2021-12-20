Verstappen, BBC'nin "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" ödülünü kazanamadı

Bu yıl Formula 1 kariyerinin en iyi sezonunu geçiren ve ilk kez şampiyonluk savaşı veren Verstappen, yılı 10 galibiyet, 18 podyum ve 10 pole pozisyonu ile tamamlayıp, şampiyon olmayı başarmıştı.

Suudi Arabistan Grand Prix'sinin ardından Verstappen, BBC tarafından düzenlenen özel bir etkinlikte "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" alanında aday gösterilmişti.

Hollandalı sürücü bu ödül için, Saul 'Canelo' Alvarez, Rachael Blackmore, Tom Brady, Novak Djokovic ve Elaine Thompson-Herah ile çekişiyordu.

Fakat ödülü kazanan ismin Verstappen değil, 32 yaşındaki İrlandalı kadın jokey Rachael Blackmore olduğu açıklandı.

Blackmore, Nisan ayında prestijli Grand National'ı kazanan ilk kadın olmuş ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu ödülü kazanan son Formula 1 pilotu Sebastian Vettel'di.