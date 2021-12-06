Verstappen, BBC'nin "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" ödülüne aday gösterildi

BBC, her yılın Aralık ayında, İngiltere'deki önemli spor başarılarını kutlamak için özel bir ödül töreni gerçekleştiriyor.

Lewis Hamilton, geçen yıl da dahil olmak üzere iki kez ana ödülü kazanmayı başardı. Fakat şampiyonadaki ana rakibi Verstappen, bu yıl uluslararası alanda yani "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" kısmında aday gösterildi.

Ödüle dair adaylar, Hamilton ve Verstappen arasındaki heyecan dolu savaşa ev sahipliği yapan Suudi Arabistan GP sonrası açıklandı.

Verstappen, Saul 'Canelo' Alvarez, Rachael Blackmore, Tom Brady, Novak Djokovic ve Elaine Thompson-Herah ile birlikte ödül için altı adaydan birisi oldu.

F1'de yarışan isimlere bakıldığında, uluslararası sınıfta ödül alan son isim Sebastian Vettel olmuştu.

Verstappen, 2021'de ilk F1 şampiyonluğu için savaşıyor ve bu sezon şu ana kadar dokuz yarış kazandı. Hamilton ve Verstappen, Abu Dhabi'deki final yarışına aynı puanla gidiyor.

BBC Dünyada Yılın Spor Yıldızı ödülü adayları:

Saul ‘Canelo’ Alvarez (Meksika, boks)

Rachael Blackmore (İrlanda, Jokey)

Tom Brady (Amerika, Amerikan futbolu)

Novak Djokovic (Sırbistan, teniz)

Elaine Thompson-Herah (Jamaika, atlet)

Max Verstappen (Hollanda, Formula 1)