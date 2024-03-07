Verstappen: "Bazıları yine motoru açmış görünüyor"

Max Verstappen, bugünkü ilk antrenmanda iyi performans gösterdi ve zaman tablosunda zirvede yer aldı.

Ancak ikinci seansta üçüncü en iyi zamanı yapan Hollandalı pilot, seans sonrası Mercedes motoru kullanan isimlerin "daha fazla güç kullanmış olabileceğini" ima etti.

Verstappen şöyle konuştu: "Bence iyi bir gündü. Açıkçası ilk seansta pist her zaman biraz kaygan oluyor fakat aslında bir cadde pisti olmasına rağmen burayı gayet iyi hazırladıklarını söylemem lazım çünkü yüzey çok kirli değildi."

"2. antrenmandaki hızımız gayet iyiydi. Gerçekten çok şey öğrendik. Elbette her zaman geliştirilebilecek şeyler oluyor ve bu özellikle tek turdaki hızımız için geçerli bir şey."

"Sıralama temposu için geliştirmek istediğimiz bazı şeyler var ama diğerleri Bahreyn'de yaptıkları gibi yine daha fazla güç kullanmış gibiler."

"Bu da dikkate alınması gereken bir şey."

"Fakat yarış temposunda hissiyat çok iyiydi, bu konuda mutluyum."

"Tek turda da kendime oldukça güveniyorum ama sanırım yine hepimiz çok yakın olacağız."

"Bence tek turda muhtemelen bizden biraz daha güçlü isimler olacak ama aracımız yarış temposunda daha iyi performans gösteriyor."