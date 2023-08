Verstappen: ‘’Bazı yarışlar diğerlerine göre daha kolay görünüyor’’

Bu sezon Red Bull ile birlikte ezici bir üstünlüğe sahip olan Verstappen yaz arasına kadar olan yarışların 12’sinden 10’unu kazandı. Takım arkadaşı Sergio Perez de aynı araca sahip olmasına rağmen sadece iki yarışı kazanabildi. Bunun sebebiyse Perez’in sıralamalarda kötü sonuçları nedeniyle yarışlara sürekli arka sıralardan başlaması. Miami’deki yarışta Perez’i geçerek kazanan Verstappen 249 tur boyunca liderlik serisini devam ettirdi bu seri Avusturya GP’de Charles Leclerc’in 25.turdan itibaren liderliği ele geçirmesiyle son buldu.

Hollandalı sürücü F1.com’a yaptığı konuşmada, ‘’Beklediğimizden daha iyi, evet, gerçekten keyifli.’’

‘’Sadece anın tadını çıkarıyorum, keyifli vakit geçiriyorum fakat kolay olmuyor.’’ dedi.

Bazı zamanlar Verstappen ve Red Bull hafta sonunu kazanacağını bilerek yarışıyor. Bu durum Hollandalı için sıkıcı olmuyor mu?

Verstappen bu konuda, ‘’Bu aslında sıkıcı olmuyor. Bu yüzden buradayım. Burada olmak istiyorum, kazanmak istiyorum.‘’

‘’Önde olarak yarış hafta sonuna gelmek çok daha keyifli oluyor. Hiç kazanamayacağınızı bilmek şansınızın olmaması benim için sıkıcı bu tam tersi.’‘ dedi.

Verstappen takımı için de bir değerlendirme yaparak domine etme durumunun sadece kendisine ait olmadığını ifade etti.

Red Bull sadece pistte değil aynı zamanda pit alanında en hızlı pit stopları yaparak bu sezon çok başarılı bir iş ortaya koydu. En hızlı pit stop Macaristan Gp’de gerçekleşti ve Perez’in pit stopu 2 saniyenin altında gerçekleşti.

Verstappen bu kadar baskın güç olmalarının nedenini mükemmellik için tüm alanlarda sürekli bir çaba sarf etmeleri olarak görüyor.

‘’Hayatım boyunca elimden geleni yapmaya çalışarak kendime çok baskı uyguluyorum. Takım da aynısını yapıyor, her zaman en iyi olmak istiyorlar,‘’

‘’Bazı yarışlar diğerlerine göre daha kolay görünüyor, bazen her şey daha kolay ilerliyor. Bence bu takımın gücü, her zaman elimizden geleninin en iyisini yapmak istiyoruz, her zaman gelişmek istiyoruz. Bu yüzden şu ana kadar iyi gidiyoruz.’’