Verstappen: "Bazen yoğun temponun 'bütün bunlara değip değmediğini' sorguluyorum"
Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen, büyüyen takvime yönelik eleştiriler arasında; bazen serinin yoğun temposunun 'hâlâ buna değip değmediğini' sorgulamasına sebep olduğunu söylüyor.
Verstappen, gelecek yıl 24 yarışla zirveye ulaşacak olan ve karbon ayak izini azaltmaya yönelik çabalara rağmen yaklaşık 200.000 mil hava yolculuğu içeren F1'in büyüyen takvimiyle ilgili endişelerini defalarca dile getirdi.
F1'in rekor sezonunu Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki üst üste yarışlar başlatacak, ardından Avustralya, Japonya, Çin ve Miami'de dört yarış ve yılın ilerleyen dönemlerinde iki kez üst üste üç yarış düzenlenecek.
Buna ek olarak F1, her sezon altı sprint yarışı ekleyerek takım personeline ekstra yük bindirecek.
Hollanda gazetesi De Telegraaf'a verdiği bir röportajda Verstappen, F1'in durmak bilmeyen büyüme arzusunun bazen kendisini bu işin içinde kalmaya 'değip değmeyeceğini' düşünmeye ittiğini söylüyor.
Verstappen, "Her zaman keyif aldığım bu spor için endişeleniyorum."
"Elbette hâlâ seviyorum ama sadece belli bir ölçüde."
"Bazılarının iddia ettiği gibi değişime tamamen karşı olduğumdan değil. Ancak bu değişiklikler Formula 1'in yararına olmalı."
"İyi giden şeyleri neden değiştirmek zorundasınız? Bence geleneksel sıralama seansı harika bir format, her şey para etrafında dönmek zorunda değil."
"İnsanlar şöyle düşünebilir: 'Çok para kazanıyor, neden şikayet ediyor?' Ama bu durum sizin refahınızla ve deneyimlerinizle ilgili, ne kadar kazandığınızla değil."
"Çok fazla şey yapmak zorunda olduğumu ve yapmaktan zevk aldığım diğer şeyleri atladığımı hissediyorum, bu yüzden bazen şöyle düşünüyorum: 'Hâlâ buna değer mi?'" dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Photo by: Erik Junius
Verstappen, F1'e yönelik eleştirisinin sadece yarış sayısıyla ilgili olmadığını, aynı zamanda işin beraberinde getirdiği tüm ekstra pist dışı faaliyetlerle de ilgili olduğunu söylüyor ve Red Bull'un kapsamlı pazarlama faaliyetleri nedeniyle 'yılda bir ay' kaybettiğini söylüyor.
"Seyahat en büyük sorun değil, yapılması gereken ekstra şeyler daha zor."
"Yarış hafta sonu Perşembe günleri, nerede olduğumuza bağlı olarak çok uzun olabiliyor ve yarış dışında çok fazla simülatör çalışması var."
"Örneğin, pazarlama için yılda bir aydan fazla zaman kaybediyoruz. Bir noktada artık tüm bunları yapmak istemiyorsunuz."
Red Bull'un 2026'daki yeni düzenlemelerde başarısız olması halinde 2028'e kadar olan mevcut anlaşması bitmeden F1'den ayrılıp ayrılamayacağı sorulduğunda Hollandalı şöyle yanıt verdi: "Bunun olması için işlerin gerçekten kötü gitmesi gerekir."
"Sahip olduğumuz onca harika insan varken takımın bu kadar geriye düşmesini beklemiyorum. Ancak bu sporda o kadar da rekabetçi olmama ihtimaliniz her zaman var."
"Beklentilerin ne olduğuna bağlı ama evet, kendimi üç yıl boyunca orta grupta turlarken görmüyorum. O zaman evde kalmayı ya da başka bir şey yapmayı tercih ederim. Ama yine de bunun olmasını beklemiyorum."
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