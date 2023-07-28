Verstappen: "Battaniyesiz lastikler, ısındığında sakız kıvamına gelmiş olacak"
Şampiyona lideri Max Verstappen, battaniyesiz lastikleri desteklemiyor ve bu değişikliğin yarış kalitesini düşüreceğini savunuyor.
Bugün düzenlenecek olan F1 Komisyonu toplantısında konuşulacak en önemli konulardan biri, gelecek sezon lastik battaniyelerini kaldırıp kaldırmamak.
Battaniyesiz lastiklerin gelişiminde son aşamaya varan Pirelli, son birkaç haftadır takımlarla çeşitli testler gerçekleştirdi ve olumlu sonuçlar aldı.
Yine de takımların ve özellikle pilotların endişeleri bitmemiş vaziyette. En büyük endişe, soğuk lastiklerin ilk aşamada ne kadar yol tutuşu sağlayacağının bilinmemesi.
Dahası, lastikleri ısıtmak için ekstra zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle erken pit yapmak da imkansızlaşacak, bu da stratejilerin tekdüzeleşmesine yol açabilir.
Birçok konuda görüşlerini oldukça açık bir şekilde dilen getiren Verstappen ise bu değişikliğin kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağını düşünüyor.
Verstappen, "Battaniyelerin kaldırılmaması gerektiğini düşünüyorum."
"İnsanlar muhtemelen 1000 beygir gücündeki bir aracı pitten çıkarmanın ne kadar zor olduğunu, hele ki pist kayganken ne kadar sıkıntı çektiğimizi bilmiyor."
"Ayrıca lastik battaniyelerinin çok da enerji tükettiğini düşünmüyorum. Bir klima, tüm lastik battaniyelerin toplamından daha fazla enerji tüketiyor."
"Lastiklerin çalışma aralığı da epey düşecek, öyle ki, ideal sıcaklığa ulaştığımızda lastikler sakıza dönmüş olacak ve basınçlar tavan yapacak."
"Bu değişiklik yarış kalitesini arttırmayacak. Her halükarda, lastikleri ısıtmak için bu kadar çaba sarf etmemiz çok aptalca görünecek."
"Şu anda pite gelir gelmez sıcak lastiklere sahibiz ve bu harika. Neden değişiklik yapılması gerektiğini gerçekten anlayamıyorum." dedi.
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Photo by: Red Bull Racing
Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!"
Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!" Verstappen: "Risk aldım, işe yaradı!"
Norris: "Verstappen'in kupasını kırdığım için üzgünüm"
Norris: "Verstappen'in kupasını kırdığım için üzgünüm" Norris: "Verstappen'in kupasını kırdığım için üzgünüm"
Verstappen: "Yağmur, Spa yarışını 'kaotik' hale getirebilir"
Verstappen: "Yağmur, Spa yarışını 'kaotik' hale getirebilir" Verstappen: "Yağmur, Spa yarışını 'kaotik' hale getirebilir"
Son Haberler
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık" Szafnauer: "Alpine yönetimi ile başarı için gereken süre konusunda anlaşamadık"
Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"
Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor" Albon: "Williams, kuruyan pistte güçlü olamıyor"
Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"
Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel" Sainz: "Bu şartlarda ilk beşe girmek güzel"
Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"
Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük" Hulkenberg: "Pazar gününden beklentilerim düşük"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar