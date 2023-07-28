Verstappen: "Battaniyesiz lastikler, ısındığında sakız kıvamına gelmiş olacak"

Bugün düzenlenecek olan F1 Komisyonu toplantısında konuşulacak en önemli konulardan biri, gelecek sezon lastik battaniyelerini kaldırıp kaldırmamak.

Battaniyesiz lastiklerin gelişiminde son aşamaya varan Pirelli, son birkaç haftadır takımlarla çeşitli testler gerçekleştirdi ve olumlu sonuçlar aldı.

Yine de takımların ve özellikle pilotların endişeleri bitmemiş vaziyette. En büyük endişe, soğuk lastiklerin ilk aşamada ne kadar yol tutuşu sağlayacağının bilinmemesi.

Dahası, lastikleri ısıtmak için ekstra zamana ihtiyaç duyulması nedeniyle erken pit yapmak da imkansızlaşacak, bu da stratejilerin tekdüzeleşmesine yol açabilir.

Birçok konuda görüşlerini oldukça açık bir şekilde dilen getiren Verstappen ise bu değişikliğin kendilerine hiçbir fayda sağlamayacağını düşünüyor.

Verstappen, "Battaniyelerin kaldırılmaması gerektiğini düşünüyorum."

"İnsanlar muhtemelen 1000 beygir gücündeki bir aracı pitten çıkarmanın ne kadar zor olduğunu, hele ki pist kayganken ne kadar sıkıntı çektiğimizi bilmiyor."

"Ayrıca lastik battaniyelerinin çok da enerji tükettiğini düşünmüyorum. Bir klima, tüm lastik battaniyelerin toplamından daha fazla enerji tüketiyor."

"Lastiklerin çalışma aralığı da epey düşecek, öyle ki, ideal sıcaklığa ulaştığımızda lastikler sakıza dönmüş olacak ve basınçlar tavan yapacak."

"Bu değişiklik yarış kalitesini arttırmayacak. Her halükarda, lastikleri ısıtmak için bu kadar çaba sarf etmemiz çok aptalca görünecek."

"Şu anda pite gelir gelmez sıcak lastiklere sahibiz ve bu harika. Neden değişiklik yapılması gerektiğini gerçekten anlayamıyorum." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Red Bull Racing