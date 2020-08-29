Verstappen: "Bataryamın bitmesi, ikinciliğe mal olmadı"

Turunu tamamladıktan sonra Verstappen'e takım radyosundan Valtteri Bottas'ın sadece 0.015 saniye ardında olduğu söylendi.

Cevap olarak Verstappen, hayal kırıklığını dile getirdi ve ardından "bataryam biraz erken bitti." dedi.

Red Bull sürücüsü, turun sonunda daha fazla enerjiye sahip olmanın fark yaratabileceğinin farkında olsa da, bataryanın turun daha erken kısmında bitmesinin doğru olduğuna inanıyor.

Verstappen, "Elbette bataryayı tur boyunca yönetmeye çalışıyorsunuz, ancak sanırım mümkün olan en hızlı turu atmanın yolu buydu."

"Her zaman, son virajdan çıkarken motorun normal şekilde hızlanmadığını hissediyorsunuz çünkü batarya bitiyor."

"Ama muhtemelen bataryayı başka bir yerde kullanıyorsunuz. Geri dönüp verilere baktığımda, turu en iyi şekilde atmanın yolu buydu, ama bazen biraz tuhaf bir his oluyor." dedi.

Verstappen, Mercedes sürücülerini bölme şansını kaçırmasına rağmen, Mercedes'le aradaki farkı kapatmalarından memnundu.

Hollandalı, "Buraya gelirken, Spa'nın uzun düzlükler nedeniyle bizim için asla en kolay pist olmayacağını düşünüyorduk. Ama buraya gelip ilk seansta piste çıktığımızda, araçta hemen iyi bir denge bulmayı başardık."

"Olumlu bir hafta sonu oldu ve gerçekten şikayet edecek pek fazla şeyim yoktu. Yanılmıyorsam Mercedes'e sıralama turlarında ilk kez bu kadar yaklaştık ve hiç beklemediğimiz bir pistte bunu yaptık. Bu yüzden evet, çok, çok memnunum. Bence sıralama turları oldukça sorunsuz geçti." dedi.

Verstappen, yarışta Lewis Hamilton'ı yenme şansları konusunda ise şüpheci kalmaya devam ediyor.

"Lewis ile olan farka bakarsanız, yarışta aniden [onunla] savaşmaya başlayabileceğimizi sanmıyorum."

"Ama asla bilemezsiniz. Hava durumu da umarım oyuna dahil olacak ve herkes için işleri daha zor hale getirecek. Özellikle bu pistte, hava biraz etki ederse o zaman yarışı çok eğlenceli yapıyor."