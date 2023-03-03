Verstappen: "Başlangıç kolay değildi fakat doğru yoldayız"
Max Verstappen, hafta sonunun kendisi için çok iyi başlamadığını fakat doğru yönü bulduklarını düşünüyor.
Hollandalı pilot, ilk antrenman seansında aracından hiç memnun değildi ve turları Sergio Perez'e kıyasla epey kötüydü. Helmut Marko, ilk seansın ardından araçta bir şeylerin yanlış olduğunu doğrulamıştı.
İkinci seansta ise durum değişmeye başladı ve Verstappen daha mutlu görünüyordu. Genç sürücü, günün ardından verdiği demeçte şöyle dedi: "Güne zor bir başlangıç oldu."
"İlk antrenman araç çok kötüydü ve durum çılgıncaydı çünkü test günlerinde denediğimiz neredeyse her şey iyi hissettirmişti."
"İkinci antrenmanın başlangıcı da zordu fakat son hızlı turum o kadar da kötü değildi."
"Araç sonunda daha iyi hissettirdi. Zor bir başlangıç yaptık ama sonunda doğru yönde ilerledik. Şimdi çok daha iyi görünüyor."
"Yaptığımız tüm değişikliklerden sonra, aracın yarış temposu şaşırtıcı şekilde değişti. Araç yarış temposunda kesinlikle kötü değildi. Şu an sadece ritim bulmam gerekiyor."
"Eğer araçta tekrar mutlu hissedersem ve tek turda istediğim şekilde zorlayabilirsem, o zaman hızlı olacağız. Ancak tek turda yaptığımız değişikliklerin sonrasında, aracın yarış için olması gereken aralığın dışına çıkmaması çok önemli."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Aston Martin'in hızına şaşırıp şaşırmadığı sorusuna Verstappen, "Hızlılar ama çok rekabetçi olduklarını zaten görebiliyorduk. Bugün iyi bir gün geçirdiler."
"Kendimize bakıyoruz ve çok rekabetçi bir aracımız olmasına rağmen, yapacak işlerimiz olduğunu düşünüyorum."
"Şimdi önemli olan yapbozun tüm parçalarını doğru yere yerleştirmek." yanıtını verdi.
Verstappen, yarış temposu sorulduğunda şöyle dedi: "Denge sorunları şaşırtıcıydı çünkü testlerde böyle bir sorunumuz hiç olmamıştı."
"Tek tur tempomuz ikinci seansta daha iyiydi. Ayrıca yarış tempomuz o kadar da kötü değildi. Genel olarak aracın yarış temposunun iyi olduğunu düşünüyorum. Bence seanslar arasında doğru yönü bulduk."
Max Verstappen, Red Bull Racing RB19
Fotoğraf: Erik Junius
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